Турция: Макрон следует фашистскому сценарию и должен понести ответственность

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Глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон в своей риторике «следует фашистскому сценарию». За это, по мнению Алтуна, его следует привлечь к ответственности.

«Макрон не просто дискриминирует мусульман в своей собственной стране и Европе, он делает это из политических соображений, используя в своих целях страхи и невежество. Макрон следует старому фашистскому сценарию, который был нацелен на евреев в Европе. Мы должны призвать к ответственности таких безответственных деятелей, чьи заявления и действия являются не просто следствием, а причиной враждебности по отношению к исламу», - цитирует Алтуна «ТАСС».

Ранее президент Турции Эрдоган своими заявлениями уже успел рассердить кабинет министров Германии.