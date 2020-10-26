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Турция: Макрон следует фашистскому сценарию и должен понести ответственность

Антон Мельников
26 октября, 2020 23:01
1 мин
rew
Youtube / RT на русском

Глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон в своей риторике «следует фашистскому сценарию». За это, по мнению Алтуна, его следует привлечь к ответственности.

«Макрон не просто дискриминирует мусульман в своей собственной стране и Европе, он делает это из политических соображений, используя в своих целях страхи и невежество. Макрон следует старому фашистскому сценарию, который был нацелен на евреев в Европе. Мы должны призвать к ответственности таких безответственных деятелей, чьи заявления и действия являются не просто следствием, а причиной враждебности по отношению к исламу», - цитирует Алтуна «ТАСС».

Ранее президент Турции Эрдоган своими заявлениями уже успел рассердить кабинет министров Германии.

темы
Турция
Реджеп Эрдоган
Франция
Эммануэль Макрон
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