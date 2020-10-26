Президент Турции Эрдоган рассердил кабинет министров Германии

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Представитель немецкого кабинета министров Штеффен Зайберт заявил, что высказывания президента Турции Тайипа Эрдогана в адрес главы Франции Эмманюэля Макрона неприемлемы. Зайберт отметил, что особенно неуместны подобные заявления Эрдогана на фоне убийства учителя, который был обезглавлен радикальным исламистом.

«Правительство ФРГ вынуждено принять к сведению заявления президента Турции Эрдогана в отношении французского президента Эмманюэля Макрона. Это позорящие высказывания, которые совершенно неприемлемы, особенно в свете ужасного убийства учителя, совершенного исламским фанатиком», - заявил Зайберт.

Также представитель кабмина ФРГ отметил, что глава Турции раскритиковал обыски в мечетях Берлина, которые прошли на прошлой неделе.

«Правоохранительные органы ФРГ действуют на основе законодательства», - сообщил Зайберт.

По его словам, обвинения в дискриминации определенной группы верующих в Германии являются «в принципе ошибкой».

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон «нуждается в лечении психических расстройств». Так он отреагировал на заявления французского лидера в связи убийством учителя, который был обезглавлен после того, как показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон заявлял, что французские власти «развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций», передаёт «ТАСС».

Ранее Эрдоган назвал высказывания Макрона угрозой нацбезопасности Турции.