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Макрон договорился: Эрдоган назвал его высказывания угрозой нацбезопасности Турции

Дмитрий Байков
26 октября, 2020 15:53
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фото: Kremlin.ru

Президент Турции Тайип Эрдоган расценил последние заявления французского лидера Эммануэля Макрона, как «антиисламские выпады» и назвал их угрозой национальной безопасности своей страны.

Также президент Турции решил устроить Франции экономический бойкот и призвал другие страны отказаться от французских товаров.

После жестокого убийства учителя, показывавшего карикатуры на пророка Мухаммеда, Макрон выступил с речью. В ней президент Франции предложил защищать светские ценности от радикального исламизма.

Эрдоган в ответ посоветовал Макрону проверить психику. В связи с этим Париж отозвал из Анкары своего посла для консультаций, пишет «РИА Новости».

Во Франции хватает и других проблем: за прошедшие сутки более 50 тысяч человек в стране заразились коронавирусом.

темы
Турция
политика
Франция
Тайип Эрдоган
Эммануэль Макрон
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