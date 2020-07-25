В Москве задержали кормящих голубей активистов

Общество

Фото: vokrugsveta

В Москве задержаны не менее 25 человек, которые вышли кормить голубей в знак солидарности с протестующими за своего бывшего губернатора Сергея Фургала хабаровчанами.

Сначала люди собрались на Пушкинской площади, чтобы покормить птиц, а затем двинулись в сторону Генпрокуратуры. Активисты хотели подать заявление с требованием подробно изучить ситуацию в Хабаровске, пересмотреть дела всех политзаключенных и проверить правомерность ограничений на проведение мирных шествий, передает «ОВД-Инфо».

Также в знак солидарности с хабаровчанами акцию протеста провели жители Краснодара. Там были задержаны семь человек, все они находятся в полиции.

Напомним, сегодня в Хабаровске прошла еще одна протестная акция в поддержку арестованного Сергея Фургала. Местные жители требуют справедливого расследования дела губернатора и не в Москве, а в Хабаровске.

Ранее главы Хабаровского края Михаил Дегтярев отказался выйти к митингующим жителям, которые выступают в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Он отметил, что общается с людьми только в «корректных форматах». Затем врио губернатора уволил трех человек из команды Фургала и пообщеал ходить в баню «с большими начальниками» ради благополучия хабаровчан.