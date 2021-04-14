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У канадцев фиксируют тромбоз после прививки вакциной AstraZeneca

Дмитрий Байков
14 апреля, 2021 07:26
1 мин
Дмитрий Байков
14 апреля, 2021 07:26
1 мин
Pasquale SenatoreKeystone Press Agency/ Global Look press
Pasquale SenatoreKeystone Press Agency/ Global Look press

В Канаде выявлен первый случай образования тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови после прививки вакциной AstraZeneca. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Случай тромбозы был зафиксирован у женщины в провинции Квебек. Побочный эффект появился после вакцинации препаратом AstraZeneca. В настоящее время пациентка находится дома. Других данных не приводится, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что в Австралии зафиксировали второй случай тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca. Побочный эффект выявили у 40-летней женщины. Ее положили в больницу под наблюдение врачей.

Ранее по теме:  Еще одну опасную вакцину от коронавируса запретили использовать
Ранее по теме:  Еще одна популярная вакцина от коронавируса вызывает тромбоз и смерть
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ТЕГИ
Канада
Общество
Вакцина
AstraZeneca
Тромбоз
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