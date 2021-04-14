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У канадцев фиксируют тромбоз после прививки вакциной AstraZeneca
14 апреля, 2021 07:26
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Pasquale SenatoreKeystone Press Agency/ Global Look press
В Канаде выявлен первый случай образования тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови после прививки вакциной AstraZeneca. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.
Случай тромбозы был зафиксирован у женщины в провинции Квебек. Побочный эффект появился после вакцинации препаратом AstraZeneca. В настоящее время пациентка находится дома. Других данных не приводится, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что в Австралии зафиксировали второй случай тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca. Побочный эффект выявили у 40-летней женщины. Ее положили в больницу под наблюдение врачей.
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