У канадцев фиксируют тромбоз после прививки вакциной AstraZeneca

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В Канаде выявлен первый случай образования тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови после прививки вакциной AstraZeneca. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Случай тромбозы был зафиксирован у женщины в провинции Квебек. Побочный эффект появился после вакцинации препаратом AstraZeneca. В настоящее время пациентка находится дома. Других данных не приводится, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что в Австралии зафиксировали второй случай тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca. Побочный эффект выявили у 40-летней женщины. Ее положили в больницу под наблюдение врачей.