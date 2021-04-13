Австралийцы получают тромбоз после прививки AstraZeneca

Наука и медицина

В Австралии выявляют новые случаи тромбоза после прививки AstraZeneca. Об этом сообщил телеканал ABC.

В Австралии зафиксировали второй случай тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca. Побочный эффект выявили у 40-летней женщины. Ее положили в больницу под наблюдение врачей.

Специалисты признают, что образование тромбов у вакцинированных AstraZeneca связано с прививкой, но настаивают на том, что риск получения побочного эффекта остается низким, пишет «РИА Новости».

Еще одна популярная вакцина от коронавируса вызывает тромбоз и смерть.