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Наука и медицина
Австралийцы получают тромбоз после прививки AstraZeneca
13 апреля, 2021 09:29
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Hendrik Schmidt/ZB/Global Look press
В Австралии выявляют новые случаи тромбоза после прививки AstraZeneca. Об этом сообщил телеканал ABC.
В Австралии зафиксировали второй случай тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca. Побочный эффект выявили у 40-летней женщины. Ее положили в больницу под наблюдение врачей.
Специалисты признают, что образование тромбов у вакцинированных AstraZeneca связано с прививкой, но настаивают на том, что риск получения побочного эффекта остается низким, пишет «РИА Новости».
Еще одна популярная вакцина от коронавируса вызывает тромбоз и смерть.
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