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Еще одна популярная вакцина от коронавируса вызывает тромбоз и смерть
12 апреля, 2021 12:25
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Alberto Ortega/Keystone Press Agency/ Global Look press
Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) начало исследования, чтобы выяснить, есть ли связь между вакцинацией препаратом от коронавируса Johnson and Johnson и случаями тромбоза у привитых этим препаратом.
Сообщается о выявленных случаях тромбоза после прививки Johnson and Johnson. Известно по крайней мере о 4 пациентах с этим побочным эффектом. Один из них закончился летальным исходом, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Вакцина против коронавируса Johnson and Johnson используется пока только в США.
Тромбоз – это цветочки. AstraZeneca вызывает жуткий побочный эффект.
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