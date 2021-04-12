Еще одна популярная вакцина от коронавируса вызывает тромбоз и смерть

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Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) начало исследования, чтобы выяснить, есть ли связь между вакцинацией препаратом от коронавируса Johnson and Johnson и случаями тромбоза у привитых этим препаратом.

Сообщается о выявленных случаях тромбоза после прививки Johnson and Johnson. Известно по крайней мере о 4 пациентах с этим побочным эффектом. Один из них закончился летальным исходом, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Вакцина против коронавируса Johnson and Johnson используется пока только в США.

Тромбоз – это цветочки. AstraZeneca вызывает жуткий побочный эффект.