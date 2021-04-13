Еще одну опасную вакцину от коронавируса запретили использовать

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали остановить вакцинацию препаратом Johnson and Johnson. Указание было дано из соображений безопасности.

В использовании прививки от коронавируса американским препаратом было рекомендовано сделать паузу из соображений безопасности. Речь идет о возникновении тромбозов после вакцинации, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Случаи образования тромбов после вакцинации препаратом были выявлены у 6 женщин. Одна из них скончалась, другая была госпитализирована в критическом состоянии. Вакцина Johnson and Johnson используется пока только в США.

Ранее европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) начало исследования, чтобы выяснить, есть ли связь между вакцинацией препаратом от коронавируса Johnson and Johnson и случаями тромбоза у привитых этим препаратом.