Тулунский потоп смыл остатки доверия к власти

Всё произошедшее этим летом в иркутском Тулуне вполне укладывается в схему хорошей многосерийной драмы о жизни русского народа. Герои — простые люди, оставшиеся совершенно одни перед лицом стихии. Есть те, кто отчаянно пытался «достучаться до небес» — в смысле до власти, чтобы предотвратить беду, но так и не был услышан. Есть и те, кто отчаянно пытался на собственных лодках спасать брошенных людей. Те, как зайцы, ждали своего «Деда Мазая», но многие не могли дождаться (даже когда вода доходила до подбородков).

Есть и антигерои. Циничные представители бросившей людей на произвол судьбы власти. Есть даже Бог. Совсем немного Бога. Не Он ли вдогонку посылает наказания чинушам, в критической ситуации «смывшимся» от решения проблем?

Но такой фильм будет снят навряд ли. В канву хорошей кинодрамы история затопленного Тулуна укладывается. А в тренды – нет. У нас сегодня совершенно другое кино: глянцевые агитки о спасателях, ментах, военщине, чинушах с мужественными и смелыми лицами, готовых в любой момент протянуть руку помощи родному народу.

Рассказать, как вырубались леса, естественное препятствие на пути воды, как мастерски разворовывали деньги на строительстве дамбы, которую легко «обошли» потоки воды, как умирают сегодня при -24º в затопленных домах люди, значит практически гарантировано получить статус «агента западного влияния» и «грантососа», очерняющего свою безупречную во всех отношения Родину.

Но рискнём. Вспомним!

Как это было?

Город Тулун стоит на реке под названием Ия. Его топило, топит и будет топить. Местные жители вспоминают о наводнении 1937, 1980 годов. В 1984 году пострадали около 300 жилых домов. Обошлось без жертв (хотя – не факт, у нас жива традиция замалчивать статистику). Спустя годы, в июле 2006-го, после недельных дождей, уровень воды поднялся настолько, что пострадали 267 домов и приусадебных участков, были повреждены 6 мостов. Погиб один человек.

После этого трагического инцидента, ставшего предвестником катастрофы 2019 года, Тулун был включён в федеральную программу с пафосным названием «Защита населения от паводков и укрепление береговой линии».

В одном лишь 2007 году на подготовительные работы было потрачено 18 млн рублей. В 2008-м больше. В 2009 году строительство было неожиданно приостановлено. И местные жители, которых лихорадило от мысли о том, что они живут на пороховой (точнее – водяной) бочке, дежурили, наблюдая за уровнем воды. От паводка их защищала обыкновенная насыпь на берегу высотой 2,5-3 метра.

Суммарно на возведение дамбы был потрачен 51 миллион 500 тысяч рублей. Тогдашний мэр города Тулуна Николай Пивень распинался перед камерами, заявляя, что комплекс принятых мер не только «даст возможность продолжать развитие города», но и…

«Позволит исключить паводки в Тулуне не менее чем на 100 лет»

Местное руководство било себя пяткой в грудь, оценивая (внимание!) вероятный предотвращенный урон в 454 миллиона рублей, а численность безупречно защищенного населения – в 1837 человек.

В том, что так оно и есть, ни у кого не осталось сомнений после того, как на объекте побывал представитель Русской православной церкви, освятивший дамбу.

Строительство курировал член партии «Единая Россия» Руслан Болотов, занимавший в то время пост регионального министра строительства. Сегодня, вероятно, за успешное выполнение широкого спектра задач, связанных с развитием региона, он занимает высокий пост вице-губернатора Иркутской области.

Дамба-недомерок

Тулунская дамба, которая обошлась государству в 51,5 млн рублей, даже в теории не могла бы могла противостоять наводнению 2019 года.

Её высота – всего 9 метров

Может, в этих местах просто не бывало паводков повыше? Это не так. Уже в 1984 году паводок в Тулуне достигал 11 метров. А в дореволюционные времена, когда прогресс не достиг сегодняшних высот, а масштаб хищений тех размахов, которые приняты сегодня среди высокопоставленного чиновничества, здесь был построен вот этот железнодорожный мост.

Высота моста 20 метров.

Уплывавшие по реке Ия дома жителей Тулуна с инфернальным грохотом врезались в этот мост, при строительстве которого 108 лет назад компетентные люди понимали, что паводок может быть вдвое выше, чем никчёмная карликовая дамба, на строительство которой было брошены миллионы рублей в XXI веке. Почему так случилось?

Строительство дамбы выполняла компания «Ремонт зданий и сооружений», которую возглавлял скончавшийся в 2018 году в возрасте 67 лет Николай Болотов. Не много ли Болотовых на одном объекте? Руслан Николаевич Болотов (чиновник, принимавший объект) родной сын Николая Болотова.

Трагедия начиналась в среду

На календаре было 26 июня 2019 года. Однако задолго до этого о возможной катастрофе властям отчаянно сигналил человек, который вполне мог бы стать одним из главных героев кинокартины о преступном бездействии властей. Зовут его Иван Труфанов.

Он профессиональный метеоролог из посёлка Аршан. Работает на гидрометеопосте. В обязанности этого человека входит наблюдение за уровнем воды.

«Прыгать» вода начала ещё 15 июня, когда пошли серьёзные осадки. Дождь шёл 4 дня. Для специалиста Ивана Труфанова не было сомнений, что складывающаяся ситуация может не просто повторить трагедии 1984 и 2006 года, но и превзойти их по масштабу.

Когда вода начала подниматься выше критических отметок Труфанов каждые два часа (в общей сложности 12 раз) сообщал властям о потенциальной опасности, предупреждая, что потоки хлынут именно на город Тулун.

Минимальный прогнозируемый уровень подъёма воды был 14 метров. Но ни мэр Тулуна Юрий Карих, ни руководитель Тулунского района Михаил Гильдебрант никаких действий по эвакуации людей или спасению имущества не предпринимали.

Почему бездействовала власть?

Точкой отсчёта решительных действий любого русского чинуши являются:

либо горы трупов, через которые чиновник с невозмутимым видом будет переступать, сопровождаемый камерой одного из федеральных каналов.

либо жёсткая команда сверху.

Стоит ли говорить, что последний вариант был бы куда более действенным?

В период с 26 по 28 июня 2019 года (день, когда вода практически смыла Тулун с лица земли) не нашлось ответственного лица, который мог бы дать команду на эвакуацию и не нашлось бумажки с чьей-то «железобетонной» подписью, которая могла бы спасти погибших и пропавших без вести.

Любитель уничтожения живой природы, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, оказавшийся когда-то «героем» видео, на котором от убивает спящего в берлоге медведя, цинично пенял журналистам на то, что никаких «предусмотренных законом документов» Труфанов не направлял, а лишь уведомлял о предстоящей беде звонками.

Вот ведь «негодяй» этот Труфанов? Наверное, должен был, словно заправский участник «Битвы экстрасенсов», составить подробный письменный прогноз ситуации с указанием точной высоты паводка, количеством предполагаемых жертв, скалькулированной суммой гипотетического ущерба. Без этого российская власть не работает!

Может быть, тогда бездельники в мэриях Тулуна, Тулунского района и аппарате Губернатора Иркутской области зашевелились бы? Или, хотя бы, слетели бы с насиженных мест постфактум, когда трагедия свершилась.

Но нет. В России дела обстоят, как обычно: всё горит, всё тонет, а что не тонет, то руководит.

Люди узнавали о предстоящей беде не по официальным каналам, а через социальные сети, то есть, по системе «одна баба говорила».

Вечером 27 июня вода начала прибывать и в Тулуне. Пытавшиеся укрепить дамбу булыжниками и гравием люди, обратились к мэру Тулуна Юрию Кариху.

Однако реальную помощь оказали местные криминальные авторитеты, которые подогнали оказавшемуся в опасности народу КАМАЗы с песком.

Сам Юрий Карих уверял население, что дамба выдержит. Обязательно выдержит. Люди, понимавшие, что конструкция, «сдававшаяся отцом», а «принимавшаяся сыном», частично не достроена (на участке в районе Мясокомбината). Местные мужчины отчаянно пытались укрепить этот «колосс на глиняных ногах».

Карих просил не сеять панику.

— Наводнения не будет! Электричество не отключат! Мост не перекроют! — эти и другие увещевания мэра звучали вплоть до вечера 28 июня, пока ситуация не стала выходить из-под контроля.

А потом, когда вода поднялась до уровня дамбы и стало ясно, что пойдёт выше, на город, мэр куда-то… смылся.

Губернатору Левченко и вовсе было не до того. Сергей Георгиевич — член КПРФ. А 26 июня у Геннадия Андреевича Зюганова была «днюха». 75 лет. Как не поздравить вождя в Москве, пока всё горит, всё тонет?

В шесть часов вечера, 28 июня 2019 года, по уверению завсектором информобеспечения администрации Тулунского района Виктории Васильевны Вахниченко, дамба никем не охранялась. Никак. Вдоль неё прогуливались люди, в том числе, женщины с маленькими детьми. Ведь установка была чёткой, как мантра:

«Дамба выдержит!»

Увы, доверчивый русский народ привык верить подонкам, которые, по обыкновению, им руководят. У нас такая национальная традиция.

О каких планах спасения местных жителей в случае наводнения можно в такой ситуации говорить? Велась ли работа местных властей по элементарному повышению уровня общей грамотности на случай очередной (не такой уж и редкой) природной катастрофы? Риторические вопросы.

Через каких-то два часа город был затоплен полностью.

Дамбу, на создание которой ушли десятки миллионов рублей, прорвало в одночасье. Впоследствии представители местных властей, в том числе, «охотник-губернатор», утверждали, что вода пошла через неё — поверх! — но люди бывалые, пережившие не одно затопление, утверждали, что вода в этом случае пошла бы «мягче». В пользу прорыва свидетельствуют и ряд видео, размещённых в сети.

«Наказывайте воду»

Тот факт, что многомиллионная дамба, претендовавшая то, чтобы столетия напролёт беречь жителей Тулуна от беды, была создана не из бетона, а из земли и камней, не повод для «посадок». Принимавший дамбу вчерашний региональный министр строительства по-прежнему восседает в вице-губернаторском кресле. Ему там хорошо.

Утешает, что «прихватили» другого деятеля Иркутской области — Сергея Шеверду, занимавшего пост министра лесного комплекса региона.

Как сообщает СК РФ, чиновник, санкционировавший масштабную вырубку лесов в Иркутской области, нанёс России ущерб в 748 миллионов рублей. Вот только вопрос: включена ли в эту катастрофическую цифру сумма урона, который понесли жители Тулуна и других затопленных уголков Иркутской области?

Любой гидролог скажет, что корни одного дерева могут удержать до 1 тонны воды, но… возможно ли это при варварской вырубке лесов в Иркутской области?

Впрочем, мы забыли: древесина очень нужна нашим китайским друзьям и партнёрам, которые берегут насаждения в КНР, хищнически срубая под корень русские леса и вожделенно поглядывая на российские территории и озёра. Криминала в этом власть не усматривает.

Не видит федеральная, региональная, муниципальная власть ровным счётом никакого беззакония в том, что даже те жители Тулуна, которые потеряли всё своё имущество в этой «природной катастрофе», могут получить компенсации, максимальный размер которых колеблется в диапазоне от 10 до 100 тысяч рублей.

Сегодня они, встречают зиму в затопленных домах, погибая от сырости, поедая гуманитарку, обрастая кредитами, замерзая при -24º (такова температура воздуха в Тулуне сегодня ночью). На копеечную компенсацию могут рассчитывать далеко не каждый из почти 4-х десятков тысяч пострадавших.

Те, кому повезло получить сертификат на приобретение нового жилья, купить его не могут. Стоимость недвижимости значительно возросла.

Как и в случае с подтопленцами Краснодарского края, многие были «всего лишь» владельцами уплывших в безвестность домов, а для власти, распределяющей между людьми жалкие крохи «с барского плеча», это не аргумент.

Прошляпив катастрофу, прозаседав её в своих мэрских и губернаторских креслах, пропив на дне рождения у Зюганова и на охоте на спящих в берлогах медведей, иркутские власти готовы отжалеть эти копейки (от 10 до 100 тысяч) только тем, кто был зарегистрирован по месту жительства в утонувших домах.

И, конечно, речь о том, чтобы взыскать с Болотовых, Карихов, Пивней, Левченко «грамотно распределённые» десятки миллионов рублей, которые государство выделило на строительство «дамбы-недомерка», речи не идёт.

Формально всё по правилам: взяли наблюдения за последние сто лет, увидели, что выше девяти метров вода не поднималась, ну и… построили.

А то, что погибли люди? «Так ведь не мэр и не вице-губернатор дома из персональных «шлангов» поливали».

Последняя фраза принадлежит не мне. Сегодня её с грустной улыбкой произносят бездомные старики, которым после наводнения власти любезно предоставили временное койко-место.

И вот уже обездоленный, обманутый народ примирительно поглядывает на прохиндеев в чиновничьих креслах, шепча: «Они же не виноваты…». Это наталкивает на мысль: какой прекрасный, понимающий и добрый у нас народ. И какая классная власть.

Та, которую мы заслужили. И зачем нам кино о её беззакониях?

Вопрос риторический.