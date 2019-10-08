Оккупация России по Фэн-шуй

Во время очередного «Валдай-Болтая», в котором глава российского государства не первый год медитирует на злободневные темы внешней и внутренней политики РФ, самое пристальное внимание уделялось партнёрским отношениям с КНР — последней соломинкой России.

Немного истории

Перефразировав государя Александра III, скажем прямо: в условиях мировой политической изоляции у России было только два союзника — Беларусь и Китай. С Беларусью всё хуже и хуже. Недополучив компенсацию российского налогового манёвра, Лукашенко соревнуется в остроумии с Зеленским.

Белорусский лидер, отстаивающий давно отданный под залог российских кредитов и ресурсов суверенитет, нынче зазывает в страну послов США, кокетничает с ненавидевшей его ещё вчера местечковой оппозицией.

Александр Григорьевич, сохраняя хорошую мину при плохой игре, активно ищет новых спонсоров, понимая, что на должности губернатора Белорусской области ему ничего хорошего не светит. Его говорящие головы в виде руководителя МИДа Владимира Макея раздувают щёки и анонсируют «полноценный визит белорусского президента в Евросоюз», куда «последнего диктатора Европы» не звали лет этак 20. Немудрено!

В Беларуси чуть не каждый месяц приводятся в исполнение гласные смертные приговоры, преследуются, пропадают с концами и умирают при странных обстоятельствах оппозиционные политики.

Но Евросоюз и США, похоже, готовы прожевать и проглотить даже это. Лукашенко, не покушавшийся ни на чьи суверенные территории, всё-таки, диктатор, но не агрессор. Поэтому с ним крайне выгодно дружить против «агрессора», пребывающего в положении «Чебурашки, у которого нет друзей».

Ах, да! В друзьях у нас остался ещё Китай. Про него много говорил российский лидер, уверенно называя «вредными и деструктивными» попытки сдержать китайскую экспансию. Владимир Путин заявил, что КНР ведёт «политику мирового уровня» и «знает, как себя вести с США».

Россия наивно считает себя полноправным союзником и партнёром Китая.

Владимир Владимирович, видимо, не хотел себе портить настроение, рассуждая в преддверии 67-го дня рождения, о том, что, умея вести себя с Соединёнными Штатами, Китай с леденящим душу конфуцианским нахальством давно ведёт себя Россией… по-хозяйски.

С колокольни наших китайских друзей русская Сибирь — это временно оккупированная суверенная территория КНР, а озеро Байкал — Северное китайское море. В ходе «продуктивного» сотрудничества с Россией друзья из Поднебесной как никогда эффективно уничтожают наш лес. Поэтому попытки рассказать населению Российской Федерации, что останавливать китайскую экспансию — сущее невежество и моветон, несколько запоздали.

Ещё никто не сказал о специфике российско-китайских отношений лучше, чем бывший заместитель председателя КНР Ли Юаньчао. Последний еще в 2014 году позубоскалил по поводу полного и вполне обоснованного разлада отношений России и Запада, самодовольного заявив:

«В России большая территория, но мало народа. А в КНР всё наоборот: мало земли, а трудолюбивых людей много».

Всё как в рекламе стирального порошка: «Вы всё ещё кипятите? Тогда мы идём к вам».

Как сотрудничают китайцы с Россией?

Понимая ущербность нашего положения в противостоянии с «загнивающим Западом» и созерцая, как наши новейшие военные разработки, перед которыми «все существующие системы ПРО и ПВО абсолютно бессильны» взрываются в нескольких километрах от Северодвинска, отравляя акватории Белого моря, Китай знает:

Россия стерпит всё, в том числе, ползучую экспансию «главных друзей» и поэтапный захват своих территорий.

В интернете размещена петиция, в которой жители российского посёлка Листвянка бьют в набат, апеллируя к главе Совета Федераций Валентине Матвиенко.

Российские граждане наивно полагают, что Валентина Ивановна, недавно расписавшаяся в любви к мигрантам и посетовавшая на их нехватку, спасёт их родную Листвянку от заполонивших посёлок китайцев, Получив карт-бланш от первых лиц РФ, те загоняют на российские территории тяжёлую технику, нарушая природные ландшафты Байкала.

На приграничных российско-китайских территориях гости из Поднебесной, давно осознавшие, что они хозяева, выстраивают гостиничные комплексы, платят откаты тем, кто закрывает глаза на совершенно простой факт: отели оформлены с документами индивидуального жилищного строительства, что, в общем-то, не обязывает устроителей этих апартаментов для гостей из КНР ни к чему.

Туристам объясняют, что они находятся на временно занятой русскими территорией, где всё потихоньку возвращается «на круги своя».

А ведь всё, действительно, возвращается. Везде преобладают надписи на китайском, работают китайские заведения, точки общепита, мало-помалу выстраивается китайская инфраструктура. При попустительстве местных властей осуществляется самая настоящая китайская интервенция в Россию.

Намекнуть пришлым на то, что в гостях так себя не ведут, нельзя. Они могут встать в позу наших «друзей из Японии», с которыми о чём не говори, закончишь разговором про возврат Курил.

Парадокс. Мы готовы затравить тех, кто скажет, что Крым не наш, но будем подпевать китайскому «песняру» Ли Цзяню, исполняющему патриотическую китайскую песню, которая называется «На берегу Байкала».

Байкальскую воду скачивают в Китай. Но трезвонит о трубе, пролегающей через территорию Бурятии, не Владимир Соловьёв, а британская газета The Guardian.

В посёлке Култук Слюдянского района Иркутской области китайцы, «найдя общий язык с местными чиновниками», договорились о строительстве своего заводика. Что хотелось бы производить? Бутилированную воду, осуществляя её забор из Байкала. Много? 528 тысяч литров. В год? В сутки.

При этом подписанная материально заинтересованными русскими чинодралами экологическая экспертиза свидетельствовала о том, что в ходе строительства и эксплуатации завода ущерб озеру Байкал нанесён не будет.

Судебный арбитраж признал недействительным договор аренды на строительство участка ещё 1 августа, но созданная в России компания «АкваСиб», на 99 % принадлежащая китайским товарищам, всё еще отстаивает свои право скачивать русский Байкал в КНР в режиме unlim.

Обидно то, что заповедные русские места, где водились краснокнижные звери и птицы, распродавались китайцам под строительство губительного для русской природы завода. При этом русским людям там не было продано ни пяди земли.

Местные власти не только не давали строиться в этих местах россиянам, но и настойчиво добивались сноса уже построенного жилья. Причина абсурдна. «Посёлку необходимо развиваться». И, конечно же, развитие ассоциируется у чиновников не русскими, а с китайцами, инвестировавшими в проект 1,5 млрд рублей. Стоит ли говорить, что часть из них осела в карманах «временно оккупировавшей прибайкальские земли русской администрации».

Пока суды хватились, китайцы успели нанести чудовищный ущерб экосистеме Байкала, выкопав колоссальные рвы и траншеи.

Вопрос о китайской экспансии поднимали вовсе не местные власти. И уж конечно не региональное и не федеральное чиновничество. С протестами выходили люди. Главе российского правительства Дмитрию Медведеву неудобные вопросы были заданы в глаза, что побудило его, наконец, инициировать проверку по факту творящегося произвола.

А что там с русским лесом? Пока Отечество наступает на глотки русским предпринимателям, китайские освобождаются от… уплаты налога за методичное уничтожение «зелёных лёгких» России. Бережно относящиеся к вопросам вырубки леса на своих территориях, китайцы в одном лишь 2018 году вывезли 200 миллионов кубометров древесины. Потом из неё в Китае делают дешёвую мебель, которую мы охотно покупаем «по специальной цене».

На «Валдай-Болтаях» мы унизительно поддакиваем этой не прекращающейся китайской интервенции и выглядим, как младший брат КНР, страны, которая задёшево вывозит нашу воду, лес, ресурсы, задорого выдавая нам кредиты под большой процент и брезгливо воздерживаясь, когда весь мир голосует против нас.

В обмен на наши природные богатства мы получаем китайский технологический шлак, горделиво бравируя и «дружбой», и дешёвыми китайскими гаджетами.

Так есть, потому что наше шапкозакидательство и попытка строить из себя мирового лидера, у которого треть народа справляет нужду во дворе, даёт нам возможность обзавестись только такими друзьями, как белорусы и китайцы. С теми, кто готов с нами дружить лишь за наши деньги и ресурсы, спекулируя на конфликте России с Западом, как это делают «братья-белорусы» и, в особенности, «братья-китайцы», извлекающие максимальный профит не только в виде наших природных богатств, но и в виде военной поддержки.

Сегодня РФ помогает КНР в создании системы предупреждения о ракетном нападении, укрепляя Китай на позициях нового мирового гегемона.

Надежда на то, что мы будем равноправными партнёрами с КНР, когда Китай окажется на позициях страны № 1, несколько наивна. Многополярный мир новой формации будет неприветлив к России. Мы будем, в лучшем случае, эдакой «Мексикой». И — придёт время! — Китай выстроит с нами забор, поставив и с той и с другой стороны пограничников. Китайских.

Как ни странно, лучше всех понимает, куда идёт дело, Дональд Трамп, несмотря на всю свою одиозность, пытающийся возвратить американское производство из КНР в США. Расчёт Трампа, который только кажется этому миру идиотом, бабником и расистом, понятен. Такой возврат производств на Родину поможет хоть как-то уменьшить госдолг Соединённых Штатов.

Ситуация, при которой в «закромах» КНР сконцентрированы триллионы долларов, уплаченных за китайских ширпотреб в «дотрамповские» времена, потенциально опасна. Китайцы недвусмысленно намекают на возможность выбросить на рынок триллион-другой по дешёвке, что приведёт к обвалу американской валюты. И потихоньку Штаты становятся невольным заложником Поднебесной.

Американский лидер понимает, что в условиях западных санкций, единственно возможный путь России — это дружба с КНР. Это сотрудничество неприменно приведёт к усилению азиатского оппонента. Например, из-за изоляции Россия вынуждена передавать Китаю военные технологии в обмен на микросхемы. Это может привести к перераспределению сил, передвинув армию Поднебесной с третьей строчки на вторую, а то и на первую по силе.

Главным интересантом изоляции России является американский истеблешмент засевший в Сенатате США, который аккуратно забрал у Дональда Трампа возможность управлять санкциями ещё в начале правления. Сделано это было не просто так, Американцы планировали навязать Европе свои энергитические ресурсы, но не смогли договориться по цене. Кроме этого Россия конкурирует с Соединёнными Штатами на рынке вооружения, доставки космических грузов и во многих других областях. Так что экономическая изоляция Российской Федерации играет на руку американским предпринимателям, но противоречит интересам наших заокеанских партнёров в долгосрочной перспективе. Напомним, что ещё в первой половине 20го века мировым вершителем была Англия.

Так может быть, пора закончить монолог, построенный на бредовых идеях общенационального величия?

Хорошо бы вспомнить простую истину: то лучшее, что есть в России, создано по лекалам западной цивилизации. А никак не китайской.

Такая история.