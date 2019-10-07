Законы джунглей Владимира Путина

До физической, а, тем более, политической старости президенту России далековато. На мировом политическом Олимпе есть политики, годящиеся ему в отцы. В сентябре 2019 года во Владивостоке в кулуарах Восточного экономического форума появился руководитель Малайзии Матахир Мохамад. Не так давно, премьер-министр, политическая карьера которого длится уже 5 десятилетий, отметил 94-й день рождения.

Всю свою политическую карьеру Мохамад последовательно погружал Родину в пучину коррупции. Именно при нём властная верхушка скупала острова в Карибском море и апартаменты на Манхэттене, а когда народ был готов «взяться за вилы», Матахир ушёл в тень. Он пересидел пик волнений, чтобы вернуться на пост премьер-министра страны в 92 года. Мохамад назвал вчерашних подельников преступниками. И дал им «показательный бой».

На пленарной сессии Восточного экономического форума Мохамад сообщил представительной общественности о том, что в его стране предельный возраст пребывания на посту главы государства «демократическим образом» увеличен до 95-ти лет.

Повисла пауза. И вдруг нашёлся модератор пленума, который «снял с языка» аудитории «самый интересный вопрос».

— Владимир Владимирович? — обратился было он к Владимиру Путину.

— Я пока не дотягиваю, — скромно улыбнувшись, произнёс российский президент.

А ведь в 2030 году, ему будет всего 78. Не возраст для реального политика (по малазийским меркам). Школа жизни, которую прошёл Владимир Владимирович Путин, его наследственность, здоровый образ жизни, приверженцем которого он является, законы выживания, накрепко усвоенные в детстве, дают ему все шансы «переплюнуть» политических долгожителей планеты.

Например, недавно отошедшего в лучший мир в зимбабвийского лидера, Роберта Мугабе, который вынуждено закончил политическую карьеру в 93 года.

И даже упомянутого Мотахира Мохамада, который, судя по всему, не прочь разменять вторую сотню на боевом посту.

Недавно оброненная Владимиром Владимировичем фраза: «Вы что думаете, я до ста лет сидеть буду?» — смотрится милым политическим кокетством. До ста — не до ста. А до 88-ми — почему бы нет, если вспомнить о наследственной генетической предрасположенности к долголетию и усвоенных в детстве законах выживания, которые помогут не повторить ошибок Мугабе.

Внук кремлёвского повара

Дедушка Владимира Владимировича, Спиридон Иванович, родившийся в 1879 году, в деревне Поминово Тверской губернии, прошёл непростой путь. Двоюродный брат пристроил его в ученики повара в Твери. Вскоре паренёк начал готовить сытные блюда для завсегдатаев тверского трактира.

Позже Спиридон перебрался в Питер, где поднялся до позиций кулинара в легендарной «Астории» на Гороховой улице. Грянула Первая мировая, и он оказался на полях сражений.

Уже после революции дед Путина вернулся в Поминово, где, строя жизнь с его бабушкой, Ольгой Чурсановой, обзавёлся хозяйством (лошадь, куры, две коровы). У них родилось трое детей. В том числе, Владимир Спиридонович, отец будущего президента России.

А потом неожиданно всё случилось, прям как в легендарной повести Булгакова.

«Свезло, так свезло!»

Спиридона Ивановича взяли в Горки, готовить для жены и брата преставившегося к тому времени Владимира Ильича. Когда не стало и Крупской (по одной из версий заботливо отравленной Сталиным), талантливый кулинар был трудоустроен в небезызвестный пансионат «Ильичёвский».

Блюдами, приготовленными дедушкой будущего президента, наслаждалось высшее советское чиновничество времён «Оттепели». В их числе министр культуры Екатерина Фурцева и даже сам Никита Сергеевич Хрущёв.

На посту кремлёвского повара дед Путина трудился до 80 лет, оставив преемникам массу любопытных кулинарных рецептов.

Владимир Спиридонович Путин оказался женихом Марии Ивановны Шеломовой, при весьма необычных обстоятельствах. По свидетельству односельчанки Путиных, Анфисы Кормилицыной, встреча папы и мамы Путина могла стать краеугольным камнем настоящей русской мелодрамы под названием

«Домовник Маруси»

Так назывался день, когда оставшаяся одна дома девушка могла пригласить к себе на самовар приглянувшегося жениха. Мария Ивановна, если верить Кормилицыной, ждала Владимира Спиридоновича одного. Но он нагрянул с друзьями. Это вызвало закономерное возмущение односельчанки, категорически отказавшейся пускать компанию весёлых парней. Не хватало ещё позора на всю деревню!

Тогда «подогретые» ребята решили брать дом штурмом, взяв в руки вилы. Бросившаяся к воротам Маруся попыталась образумить парней. Один, куражась, подналёг и пробил вилами забор. Удар сельхозорудием пришёлся Маше в лицо. Глаз в больнице спасти не смогли. Перед «агрессором» стал вопрос: отправиться в не столь отдалённые места либо стать законным супругом получившей увечье девушки?

Этот взгляд в сторону на фотографии, сделанной в профиль, — попытка скрыть искусственный глаз, которого Мария будет стесняться всю жизнь. На других снимках эта деталь — правый глаз с его неестественной неподвижностью! — бросается в глаза.

Классическая и душевная русская простота людей, в семье которых 7 октября 1952 года появился на свет мальчик Володя, акцентировалась в различных источниках. Владимир Спиридонович, работавший в охране вагоностроительного завода, и его супруга — посудомойка и уборщица родились в 1911 году. Значит, на момент рождения третьего, младшего сына, оба они разменяли 5-й десяток. Почему так поздно? Ребёнок был не первый.

У Владимира Путина были старшие братья — Виктор и Альберт — умершие задолго до его рождения. Один скончался до начала войны. Второй родился в 1940-м, прожил 2 года и погиб от дифтерии в блокаду.

Детство Володи проходило в 20-метровой комнате коммуналки в доме близ Некрасовского рынка в Басковом переулке (один из самых криминогенных уголков послевоенного Ленинграда). Здание было наполовину разрушено бомбёжками. Жили «без удобств». Ни душа, ни ванны. Благо, рядом Некрасовские бани, куда Путины ходили мыться каждую неделю. Развлечения? Ну, разве что…

«Охота на крыс»

В книге «От первого лица», изданной в Москве, в 2000 году, Владимир Владимирович живописал типичную картину своего безрадостного детства.

«В подъезде жили крысы. И мы с друзьями все время гоняли их палками. Один раз я увидел огромную крысу и начал преследование, пока не загнал ее в угол. Бежать ей было некуда. Тогда она развернулась и бросилась на меня. Это было неожиданно и очень страшно. Теперь уже крыса гналась за мной…»

Лишь в начале 80-х дом признают аварийным. Но жильё в нём и поныне напоминает не роскошные квартиры «старого фонда», а «хрущобы», где высокие потолки «приспустили» до уровня 2,7 м. Ещё обустроили миниатюрный совмещённый санузел. Сделали кухоньки по 5 м2..

Можно ли купить «однушку» в доме, по коридорам которого бегал маленький Вовочка? You are welcome! 5 млн – средняя цена.

Во дворе Володю неизменно поджидало ленинградское хулиганьё, которое сам президент сравнивал с героями фильма «Генералы песчаных карьеров» по роману Жоржи Амаду «Капитаны песка» — бразильскими беспризорниками, промышлявшими грабежами.

«Жить во дворе и в нем воспитываться – это все равно, что жить в джунглях. Очень похоже. Очень! Уличная жизнь сама по себе очень вольная. Совсем как в фильме «Генералы песчаных карьеров». У нас было то же самое. Разница была, наверное, только в погодных условиях. В «Генералах» было теплее, и там ребята собирались на пляже. Но в остальном, что у них, что у нас – абсолютно одинаково»

Так президент вспоминал о своём детстве в биографической книге «Владимир Путин. История жизни», изданной в 2002 году.

Если верить воспоминаниям очевидцев, во двориках Баскова переулка, действительно, был маленький «адок». Младшие ребята беспрекословно подчинялись старшим, которые могли выдать «салаге» любое поручение, например, добыть портвейна или сигарет в отсутствие денег. И младший был обязан принести. Иначе его ждала расправа. Володя слишком долго был младшим. Пьянки, драки, мат. Озлобленные подростки — «наставники» школы жизни.

«Жить во дворе и в нем воспитываться - это все равно что жить в джунглях. Очень похоже. Очень! […] Когда человек воспитывается в джунглях, то, попав в другую среду, все равно продолжает жить по этим законам...».

(Владимир Путин о своём детстве)

О том, как выживал Путин в этой системе координат, вспоминает его друг школьных времён Владимир Борисенко, ставший впоследствии режиссёром театра.

«Хотя он был небольшого роста, но мог вступить в драку с любым… Мог драться с кем угодно, хоть со здоровенным жлобиной. Если, допустим, тот чем-то его обидел, то Володька мгновенно прыгал на бугая, царапал, кусал его, клоками рвал волосы, все, что угодно делал… Если он начинал драться, то доходил до остервенения».

Путин наращивал боевой потенциал в секции самбо при местном ДСО «Труд». Специальной обуви у парня не было. Занимался, как вспоминал он позже в книге «История жизни», в шерстяных носках. Это не помешает ему спустя 8 лет стать мастером спорта по самбо, а спустя 10 – по дзюдо, через год получив титул чемпиона Ленинграда в этом виде борьбы.

О чём мечталось будущем президенту?

Володя грезил работой в «органах». Примечательная деталь. На его столе, на даче в Тосно, стоял портретик малоизвестного государственного деятеля. Это был репрессированный и расстрелянный на полигоне «Коммунарка» в Московской области один из создателей советской военной разведки Ян Карлович Берзин.

Юный Путин знал биографию этого человека в деталях. И — кто знает? — вполне возможно, делал выводы, осознавая, что власть и почёт в России — штука странная.

Приобрести их непросто. А потерять очень легко. Стоит только пустить кого-то за спину. Поэтому за спиной ни кого оставлять нельзя.

В июне 1970 года, 17-летний Володя, окончивший школу, откроет для себя двери «Большого дома» на Литейном, дом 4. Именно здесь находилось Управление КГБ по г. Ленинграду и Ленобласти.

Выслушавший его оперативник проникся рассказом юноши, чистосердечно и без повестки поведавшего о своих спортивных достижениях, успехах в учёбе, а также мечтах о службе в органах государственной безопасности. Сегодня это преподносится, как наивность молодого человека, решившего посвятить себя работе в КГБ, сразу после просмотра фильма майор Вихрь («Семнадцать мгновений весны» выйдет на экраны лишь через три года).

А на деле? Не мог же он быть, в самом деле, настолько наивен, чтобы хотеть попасть в «контору» в 17 лет? А вот попасть на юрфак ЛГУ, куда конкурс в 1970 году был 22-25 человек на место, было делом, однозначно, не таким уж простым.

Юридический факультет ЛГУ был желанной обителью детей ленинградской элиты. Трамплин — да и только. Как туда попал в 1982 году профессорский сын Дима Медведев, в общем-то, понятно.

А вот сыну рабочего, пусть и выбившегося в секретари парткома, даже славная дедушкина биография могла при поступлении не помочь.

Только если диалог с оперативником с Литейного, 4, не завершился конкретными договорённостями, снятой трубкой телефона, после которой детство Володи закончилось, а началась вполне взрослая жизнь, посвящённая служению Отчизне.

О подвигах Владимира Владимировича Путина мы рассказывали не раз. Президент, которому исполнилось всего 67, в самом расцвете политической карьеры. Наследственность российского лидера великолепна.

Дедушка Спиридон Иванович прожил почти 86. Его сын, Владимир Спиридонович, немного не дотянул до 88. Мария Ивановна Шеломова (Путина) прожила 87. И это в советские годы. Пережив блокаду. Без возможности заниматься спортом, спецмедобслуживания и — главное! — правильного питания — того краеугольного камня долголетия.

Думать о том, что Владимир Путин работает свой последний срок не только наивно, но и смешно. Россия может быть абсолютно спокойна на этот счёт. Главное, чтобы не наступил этот момент, когда старость магическим образом «стыкуется» с детством. И кто-то (загнанный в угол с помощью палки) разворачивается и бросается в атаку.

Россия знает примеры.

У нас такая история.