Законы джунглей Владимира Путина

До физической, а, тем более, политической старости президенту России далековато. На мировом политическом Олимпе есть политики, годящиеся ему в отцы. В сентябре 2019 года во Владивостоке в кулуарах Восточного экономического форума появился руководитель Малайзии Матахир Мохамад. Не так давно, премьер-министр, политическая карьера которого длится уже 5 десятилетий, отметил 94-й день рождения.

Всю свою политическую карьеру Мохамад последовательно погружал Родину в пучину коррупции. Именно при нём властная верхушка скупала острова в Карибском море и апартаменты на Манхэттене, а когда народ был готов «взяться за вилы», Матахир ушёл в тень. Он пересидел пик волнений, чтобы вернуться на пост премьер-министра страны в 92 года. Мохамад назвал вчерашних подельников преступниками. И дал им «показательный бой».

Повисла пауза. И вдруг нашёлся модератор пленума, который «снял с языка» аудитории «самый интересный вопрос».

— Владимир Владимирович? — обратился было он к Владимиру Путину.

— Я пока не дотягиваю, — скромно улыбнувшись, произнёс российский президент.

А ведь в 2030 году, ему будет всего 78. Не возраст для реального политика (по малазийским меркам). Школа жизни, которую прошёл Владимир Владимирович Путин, его наследственность, здоровый образ жизни, приверженцем которого он является, законы выживания, накрепко усвоенные в детстве, дают ему все шансы «переплюнуть» политических долгожителей планеты.

Например, недавно отошедшего в лучший мир в зимбабвийского лидера, Роберта Мугабе, который вынуждено закончил политическую карьеру в 93 года.

И даже упомянутого Мотахира Мохамада, который, судя по всему, не прочь разменять вторую сотню на боевом посту.

Недавно оброненная Владимиром Владимировичем фраза: «Вы что думаете, я до ста лет сидеть буду?» — смотрится милым политическим кокетством. До ста — не до ста. А до 88-ми — почему бы нет, если вспомнить о наследственной генетической предрасположенности к долголетию и усвоенных в детстве законах выживания, которые помогут не повторить ошибок Мугабе.

Внук кремлёвского повара

Дедушка Владимира Владимировича, Спиридон Иванович, родившийся в 1879 году, в деревне Поминово Тверской губернии, прошёл непростой путь. Двоюродный брат пристроил его в ученики повара в Твери. Вскоре паренёк начал готовить сытные блюда для завсегдатаев тверского трактира.

Позже Спиридон перебрался в Питер, где поднялся до позиций кулинара в легендарной «Астории» на Гороховой улице. Грянула Первая мировая, и он оказался на полях сражений.

Уже после революции дед Путина вернулся в Поминово, где, строя жизнь с его бабушкой, Ольгой Чурсановой, обзавёлся хозяйством (лошадь, куры, две коровы). У них родилось трое детей. В том числе, Владимир Спиридонович, отец будущего президента России.

А потом неожиданно всё случилось, прям как в легендарной повести Булгакова.

«Свезло, так свезло!»

Спиридона Ивановича взяли в Горки, готовить для жены и брата преставившегося к тому времени Владимира Ильича. Когда не стало и Крупской (по одной из версий заботливо отравленной Сталиным), талантливый кулинар был трудоустроен в небезызвестный пансионат «Ильичёвский».

Блюдами, приготовленными дедушкой будущего президента, наслаждалось высшее советское чиновничество времён «Оттепели». В их числе министр культуры Екатерина Фурцева и даже сам Никита Сергеевич Хрущёв.

На посту кремлёвского повара дед Путина трудился до 80 лет, оставив преемникам массу любопытных кулинарных рецептов.

Владимир Спиридонович Путин оказался женихом Марии Ивановны Шеломовой, при весьма необычных обстоятельствах. По свидетельству односельчанки Путиных, Анфисы Кормилицыной, встреча папы и мамы Путина могла стать краеугольным камнем настоящей русской мелодрамы под названием

«Домовник Маруси»

Так назывался день, когда оставшаяся одна дома девушка могла пригласить к себе на самовар приглянувшегося жениха. Мария Ивановна, если верить Кормилицыной, ждала Владимира Спиридоновича одного. Но он нагрянул с друзьями. Это вызвало закономерное возмущение односельчанки, категорически отказавшейся пускать компанию весёлых парней. Не хватало ещё позора на всю деревню!

Этот взгляд в сторону на фотографии, сделанной в профиль, — попытка скрыть искусственный глаз, которого Мария будет стесняться всю жизнь. На других снимках эта деталь — правый глаз с его неестественной неподвижностью! — бросается в глаза.

Классическая и душевная русская простота людей, в семье которых 7 октября 1952 года появился на свет мальчик Володя, акцентировалась в различных источниках. Владимир Спиридонович, работавший в охране вагоностроительного завода, и его супруга — посудомойка и уборщица родились в 1911 году. Значит, на момент рождения третьего, младшего сына, оба они разменяли 5-й десяток. Почему так поздно? Ребёнок был не первый.

Детство Володи проходило в 20-метровой комнате коммуналки в доме близ Некрасовского рынка в Басковом переулке (один из самых криминогенных уголков послевоенного Ленинграда). Здание было наполовину разрушено бомбёжками. Жили «без удобств». Ни душа, ни ванны. Благо, рядом Некрасовские бани, куда Путины ходили мыться каждую неделю. Развлечения? Ну, разве что…

«Охота на крыс»

В книге «От первого лица», изданной в Москве, в 2000 году, Владимир Владимирович живописал типичную картину своего безрадостного детства.

Лишь в начале 80-х дом признают аварийным. Но жильё в нём и поныне напоминает не роскошные квартиры «старого фонда», а «хрущобы», где высокие потолки «приспустили» до уровня 2,7 м. Ещё обустроили миниатюрный совмещённый санузел. Сделали кухоньки по 5 м2..

Можно ли купить «однушку» в доме, по коридорам которого бегал маленький Вовочка? You are welcome! 5 млн – средняя цена.