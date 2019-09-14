Вдох глубокий. Руки шире. Диме - 54

ВВП никуда не уходил. И спустя семь лет после того, как Дмитрий Медведев уступил свой пост возвращающемуся с премьерской должности Владимиру Путину в президентское кресло, это очевидно так же, как в 2011-м. Вернётся ли в 2024 году на президентский пост Дмитрий Медведев? Это большой вопрос. Он на 13 лет моложе своего непосредственного начальника и через пять лет вплотную подберётся всего лишь к 60-летней отметке. Вполне продуктивный возраст для политика.

Российская власть, отрабатывающая многие политические и законодательные инициативы в Белоруссии, давно присматривается к опыту Александра Лукашенко. Тот ещё в 1996 году, после двух лет пребывания на посту президента, «подмял под себя» Конституцию, внеся в неё коррективы, которые и сегодня позволяют ему избираться неограниченное количество раз, выдавая фору приснопамятному Туркменбаши.

Почему так не сделать у нас? Ведь в шутке о том, что 87% россиян одобряют решительно всё, есть лишь толика шутки.

Злословят, мол, Владимир Владимирович негордый. «Подвинется» вновь, пустив посидеть в главном кресле Дмитрия Анатольевича. Давайте вспомним!

Who is Mr. Medvedev?

Д.А. Медведев родился 14 сентября 1965 в интеллигентной ленинградской семье. Его отец был профессором технологического института. Мама Дмитрия преподавала в педагогическом.

Мальчик, которого решили назвать Димой, стал первым и последним ребёнком четы Медведевых. Детство мальчика прошло в одном из спальных районов Города на Неве. Он посещал среднюю школу № 305 на Будапештской улице (Фрунзенский район, СПб).

Его классный руководитель Нина Павловна Ерёхина, когда к ней пришли вездесущие папарацци выискивать тройки да колы в Диминых дневниках, заверила представителей СМИ, что юный Дмитрий Анатольевич грыз гранит науки, как проклятый, всё время посвящая учёбе и не безобразничая на переменках, как другие дети конца 70-х.

Ну, а девочки? А девочки потом

Ещё в школе Дмитрий познакомился со Светой Линник, дочерью военного, внимания которой добивались многие парни. Но её, умнице и красавице, импонировал серьёзный и основательный Медведев. Чувствовалось в нём что-то такое… И, надо сказать, интуиция девушку не подвела.

Дима увлекался химией. Часто его, засидевшегося над колбами, обнаруживали в абсолютно пустом классе педагоги, которые из коридора видели свет и пытались понять: «Кто и что там химичит?!». Будущий президент России проводил опыты, пренебрегая прогулками с оболтусами-одноклассниками.

В 14-летнем возрасте, когда над верхней губой у молодого человека появилась растительность, напоминавшая усы, Дмитрий Анатольевич вступил в ряды ВЛКСМ, оставаясь комсомольцем-активистом до августа 1991 года, когда СССР кончился. И комсомол с ним.

По окончании школы, в 1982 году, Дмитрий поступил на юрфак ЛГУ, где был характеризован, как «крепкий и хороший студент, активно занимающийся спортом».

А каким? При росте 163 см Дмитрий показывал хорошие результаты со штангой, выиграв соревнования университетского масштаба.

Комсомольский значок не мечтал Диме увлекаться западной музыкой. Он слушал хард-рок. А ещё занимался на досуге фотографией.

Армейской лямки, не миновавшей многих популярных политиков постсоветского пространства (разведчика Владимира Путина и пограничника Александра Лукашенко, например) Дмитрий Анатольевич благополучно избежал, отделавшись прохождением военных сборов, на которых ему дали подержать автомат и сфоткаться с очень умным и благородным лицом.



Дворник Митяй

Диплом о высшем образовании был получен Медведевым в 1987. Перспектива оказаться пусть и с офицерскими погонами, но где-нибудь под Кандагаром, была так себе. И Дмитрий Анатольевич продолжил научную карьеру в аспирантуре. Упорная работа над кандидатской диссертацией шла последующие три года, вплоть до конца 80-х.

Параллельно Дмитрий Анатольевич преподавал на кафедре гражданского права в альма-матер. Педагогам платили мало, как и сейчас, а молодым педагогам – и подавно. И, пытаясь найти деньги на модные пластинки с хард-роком, будущий третий президент нашей большой и дружной страны работал… дворником, получая хорошие деньги. 120 рублей в месяц.

А что тут такого? Любой труд облагораживает. Особенно, если речь о нашей стране, где в сознании людей хирургическим путём устранена разницу между понятиями «жить хорошо» и «хорошо хотя бы выжить».

Пройдёт четверть века. Летом 2016 года на форуме «Территория смысла» в роли председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев выслушает жалующихся на низкие зарплаты учителей и, вспомнив свой дворницкий опыт, веско скажет, что учитель – это призвание, и хороший педагог всегда найдёт, где подзаработать. Тем самым, он продолжит плеяду своих одиозных и спонтантых высказываний в стиле: «Денег нет, но вы держитесь!».

Но вернёмся в конец 80-х. Научный труд по теме «Проблемы реализации гражданской правосубъективности государственного предприятия» был успешно защищён перед диссертационным советом в 1990-м.

За год до этого, в марте 1989 года, состоялись выборы народных депутатов Советского Союза. В списках баллотировавшихся была фамилия убеждённого либерала и демократа Анатолия Собчака, по совместительству являвшегося научным руководителем аспиранта Дмитрия Медведева.

Ни для кого не секрет, что молодой аспирант помогал своему учителю. Говорят, Дмитрий Анатольевич даже клеил плакаты и раздавал агитационные листовки на улицах случайным прохожим, пытаясь рассказать, какой славной может быть жизнь, когда к власти придёт его научный руководитель. И умалчивая о том, какой она будет, когда, наконец, дорвётся его ученик. Да и мог ли он знать, что так всё случится?

К моменту защиты диссертации Дмитрия Анатольевича, Собчак уже находился на высоком посту председателя Ленсовета.

— Дмитрий, мне нужны молодые и современно мыслящие люди, — сделал ученику недвусмысленное предложение Анатолий Александрович.

Мыслил молодой Дмитрий Анатольевич очень современно. И отказываться было грех.

Он и догадываться не мог, что страсть к современному мышлению, сведёт его в занимаемой должности с ещё одним современно мыслящим человеком, вместе с которым они спустя годы изобретут искусную игру под названием «русский политический пинг-понг».

В 1991 году, когда Анатолий Александрович был избран ленинградским градоначальником, Владимир Владимирович последовал за ним, заняв позицию его заместителя в штате.

Дмитрия Анатольевича ждала преподавательская работа и должность внештатного советника комитета по внешним связям. Непосредственным руководителем Медведева уже в те годы был Владимир Путин.

Они «сработались»

Благодаря занимаемой должности в мэрии, Дмитрия Анатольевича командировали в Швецию, где он прошёл стажировку, связанную с вопросами местного самоуправления.

В 1993 году Медведев пробует свои силы в бизнесе и становится одним из соучредителей ЗАО «Финцелл», в котором будущему третьему президенту страны принадлежало 50% акций. Параллельно он является одним из ключевых персон, курирующих юридические вопросы, в целлюлозно-бумажной корпорации. Немногим позднее Дмитрий Анатольевич председательствует в совете директоров крупного лесопромышленного комплекса в Братске.

В 1996 году Дмитрий Медведев покидает Смольный. Анатолий Собчак проигрывает Владимиру Яковлеву. И ни для кого не секрет, что новая метла будет мести по-новому, приводя своих людей.

Губернатором СПб Анатолию Александровичу Собчаку стать было, увы, не суждено. Он остался в истории Города на Неве первым и последним мэром.

Новый, весьма головокружительный виток в карьере Дмитрия Медведева происходит в 1999 году, когда в Кремль будут «заходить питерские». Вчерашний санкт-петербургский преподаватель и небезуспешный делец, добрую память о продуктивной работе с которым сохранил Владимир Путин, назначается на пост заместителя руководителя аппарата Правительства Российской Федерации.

А дальше? Первый президент России «устал», уступил место чекисту Путину. Тот привёл за собой своих. Дмитрию Медведеву была уготована особая роль. Он занял кресло заместителя руководителя Администрации Президента.

Судьба играет человеком, а человек играет на «трубе»

Одновременно Дмитрия Анатольевича назначают на пост Председателя Совета Директоров «Газпрома», оставаясь в этом кресле вплоть до 2008 года, когда ему поступит куда более заманчивое «рабочее предложение».

С осени 2003 по осень 2005 Медведев руководит Администрацией Президента. С октября 2005 года по июль 2008 года является первым заместителем председателя Совета по реализации национальных проектов и демографической политике.

В «нулевые» в средствах массовой информации активно муссировались слухи о том, что за 2 года до окончания полномочий Владимира Путина на посту президента России, в Кремле стартовал проект «Преемник», куратором которого была назначена Наталья Тимакова. Популярность Дмитрия Анатольевича мгновенно возросла в разы благодаря приобретшим к тому времени прежний статус органов государственной пропаганды СМИ, которые самым активным образом раскручивали «преемника».

Красиво ходящего перед народом Дмитрия Медведева общественность с подачи средств массовой информации сравнивала с убиенным государем Николаем II. Кто победит на выборах 2008 года было вполне очевидно. Хоть ты бери и сразу коронуй. Но короновать не торопились. Чувствовалось, что Путин не из тех людей, которые куда-то уходят живыми.

Прогнозы и предчувствия не врали. В 2007 году кандидатуру Дмитрия Медведева на посту главы российского государства выдвинул лично Владимир Путин и члены партии «Единая Россия».

2 марта 2008 года Дмитрий Медведев, обозначивший своими приоритетными задачами «развитие экономики и гражданских свобод», набрал порядка 70 % голосов избирателей.

В мае состоялась инаугурация самого молодого президента в истории России, вошедшего в топ-5 самых нестарых глав государств в истории мировой политики.

«Россия, вперёд!»

Всё это что-то напоминало. Вот только что? Затёртый до дыр детективный приём, в котором два следователя, один добрый, а второй «мог бы быть добрее», сменяют друг друга, не давая обществу окончательно устать ни от номинальной либерализации процессов, ни от железной руки, готовой в любой момент мёртвой хваткой зафиксироваться на горле любого. Хоть олигарха. Хоть бывшего вице-премьера. Хоть блогера-горлопана.

Времена президента Медведева сегодня вспоминают с лёгкой ностальгией. Значит, избранная Кремлём тактика вполне оправдана.

Дмитрий Медведев был хорош, в общем-то, всем. В основном, бесполезностью затеянных проектов. Он создал «наш ответ Силиконовой Долине» — Сколково. «Настучал грузинам», начавшим было безобразничать в Южной Осетии, на один шаг пододвинув, тем самым, Россию к мировой изоляции. Инициировал создание фильма «Крёстный батька», где прозрачно намекнул соседнему президенту, на чьём он пляшет поводке, и где закопаны его политические оппоненты. Отменил зимнее время. Демонстрировал чуть-чуть детскую любовь к разного рода «умным игрушкам» — гаджетам и часикам, заработав прозвище «нано-президент».

Что же ещё? Морщим лоб. Ах, да. Реорганизовал милицию, ставшую полицией. Объективная реальность и действия представителей правоохранительной системы, способной не столько бороться с преступностью, сколько с инакомыслием журналиста, расследующего дела похоронной мафии или блогера, высказавшегося насчёт детей работников Росгвардии, порождает вопрос. А перестало ли МВД быть одной из самых организованных ОПГ в РФ? И ответ на него очень неоднозначен.

Главное! Дмитрий Анатольевич внёс важнейшие изменения в Конституцию России, согласно которым полномочия главы государства были продлены с 4 до 6 лет. Хорошая подача в русском политическом пинг-понге. Не случись этих важнейших изменений в главном законе страны, Владимир Владимирович мог бы на очередном сроке руководить Россией лишь до 2022 года. А к чему бы это привело? Президентская гонка началась бы, де-факто, уже в 2020-м. И пошли бы разброды/шатания по всей стране. Нет уж.

В конце 2011 года, в ходе заседания партии «Единая Россия», Дмитрий Медведев заявил, что Путин должен баллотироваться на выборах президента страны. Заявление Дмитрия Анатольевича было встречено рукоплесканиями. Зал встал. И было совершенно понятно, что «элегантная рокировка» реализована в полной мере.

Ну, а в 2012 году, после победы Владимира Владимировича на выборах Президента России, Дмитрий Анатольевич был «благодарно назначен» на пост Председателя Правительства Российской Федерации, а затем стал главой партии Единая Россия.

Дмитрий Медведев вполне может стать главой государства ещё раз. Возможно проект «Преемник-2», на сей раз, будет реализован не с целью «чисто посидеть» на святом месте, которое, как известно, недолго бывает пустым, а с целью обеспечить достойную и спокойную старость, которая при других предлагаемых обстоятельствах такой могла бы и не быть. Какой там выйдет iPhone в 2024-м? Поживём, увидим.

Такая история.

Коллектив информационного ресурса «Русская планета» поздравляет Дмитрия Анатольевича Медведева с Днём рождения, желая здоровья и новых свершений в политической карьере!