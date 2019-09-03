Краснодарский губернатор оставил людей без жилья

Причинами чудовищного наводнения Туапсинского и Апшеронского районов Краснодарского края власти называют глобальное потепление и циклон. Он сформировался над Атлантикой, «рванул» через Европу. В ту трагическую ночь с 24 на 25 октября сконцентрировался на побережье Чёрного моря. И понеслось!

Даже те, кто десятилетиями жил в горных районах, примыкающих к берегу, свидетельствовали, что такое светопреставление было в этих краях последний раз в начале 90-х.

В последнюю неделю октября 2018 года ситуация была страшной и разворачивалась стремительно. Стояла теплая погода. Затем вдруг резко похолодало. Образовавшаяся воронка, вобрав в себя тысячи тонн воды, обрушила их на дома жителей Туапсинского и Апшеронского районов.

В зоне затопления оказались 22 300 домов, где проживало 72 500 человек. Водяные потоки поразили почти полсотни социально значимых объектов.

На странице губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в это время красовались бодренькие сообщения о том, что в Туапсе восхитительная погода, и где, если не здесь, на берегу Чёрного моря, проводить совещание по итогам курортного сезона, выдавшегося на редкость «урожайным».

Предугадать, что в это время и в этом месте произойдёт смерч и случится трагедия, было не очень сложно. Синоптики Кубани в один голос твердили:

«Именно 24-26 октября были самые «благоприятные» условия для случившейся катастрофы: всё ещё теплое море и уже холодный воздух!»

То есть, не случиться смерчу было значительно сложнее, чем случиться.

Зададимся риторическим вопросом: а были приняты какие-то меры для того, чтобы спустя считанные часы люди не давили друг друга в безумной попытке сесть в поезда и убраться из района затопления, прихватив с собой детей и спасённые пожитки?

Нет. На телефоны жителям региона шли самые общие сообщения от МЧС, когда в затопленных квартирах люди лихорадочно пытались спасти документы и вещи. А потом с детьми на руках (по пояс в ледяной воде!) покидали дома. Те, чьи сыновья и дочери были в школах и детских садах, молили Бога об их спасении. Ведь когда такое случается – каждый сам за себя. Ну, а Бог, как водится, — за всех.

Было нарушено энергоснабжение, десятки тысяч человек провели самые страшные часы в своей жизни в полной темноте. Улицы превратились в реки, по которым дрейфовали автомобили.

Парадокс: для того, чтобы в случае катастрофы вода не могла просто уйти в землю, долгое время делалось всё возможное.

Уничтожались газоны, поля, лужайки, которые сменяла водонепроницаемая плитка. Организации, занимавшиеся обустройством дорог, принципиально «клали свои приборы» на создание ливнёвок.

Они просто отсутствуют во многих местах. Словно Чёрное море было не в двух шагах, а за тысячи километров, а про смерч в этих краях никто и слыхом не слыхивал.

Когда всё случилось, на ликвидацию последствий были брошены силы не только спасателей МЧС, но и военных. 350 военнослужащих Южного военного округа. И тут стоило бы отметить, что ещё в 90-е, которые сегодня принято называть «лихими», в том же городе Туапсе стояла воинская часть. Водяные вихри она расстреливала из пушек, спасая людей от наводнения. Её расформировали. И с этого момента защитить людей от стихии стало некому.

Ещё вчера у людей были дома и квартиры, а сегодня, в результате стихи, которую никто даже не попытался предотвратить, устраивая бравурные показушные совещания на черноморском побережье, они лишились всего.

Ну, конечно же, президент Владимир Путин, ключевой гарант стабильности в каждом из российских регионов, потребовал от губернатора Краснодарского края оказать весь спектр необходимой помощи, пообещав, если надо, подкинуть денег из федерального центра.

Помогли?

«Русская планета» связалась с одной из жительниц города Хадыженска Апшеронского района Евгенией Петровной Чертан.

Евгения Петровна сообщила нашему изданию, что комиссия примчалась в день трагедии и, быстро оформив документы, признала её дом абсолютно непригодным для проживания.

Но «непригодность дома для проживания» в России в целом и в Краснодарском крае, в частности, не является основанием для мгновенной «телепортации» в новое сухое и уютное жилище.

Разговоров о спасении, компенсациях, «человеческих условиях существования», прозвучавших по федеральным каналам, порой достаточно.

Спустя 10 месяцев после того, как затопило её дом, Евгения Петровна Чертан всё ещё не имеет крыши над головой.

— Люди прожили всю зиму в полуразрушенных, холодных и сырых домах, лишь через шесть месяцев получив сертификаты на приобретение нового жилья! — плача, говорит нам она.

Сертификаты выдали только в середине апреля, когда, отболев зимними простудами из-за проживания в сырых домах, люди потянулись получать сертификаты из рук заместителя министра.

Обретя долгожданные документы, «подтопленцы» наивно посчитали, что уж теперь-то они смогут начать жизнь с чистого листа в человеческих условиях и забыть эту зиму, как страшный сон.

В администрации города Хадыженска, Апшеронского района и Краснодарского края пострадавших от смерча заверили, что на полученные сертификаты можно будет получить квартиру либо Апшеронском, либо в Туапсинском районе, либо «даже в Сочи».

На Сочи Евгения Петровна не претендовала. Нашла в скромную квартиру в городе Новомихайловске Туапсинского района. И, будучи по природе своей человеком дотошным, предварительно несколько раз уточнила, точно ли она сможет, проживав ранее в Апшеронском районе, получить жильё в Туапсинском?

Эта информация была подтверждена ей и на городском, и на районном, и на региональном уровне. Но, как часто у нас бывает, «на словах». А верить словам чиновников — сродни суициду.

Круче «МММ»!

Евгения Петровна, которой, на секундочку, уже 66 лет, перевезла вещи в съёмную квартиру, а затем подписала договор, согласно которому затопленный дом и принадлежавшая её земля отходят в собственность муниципалитета Хадыженска в обмен на гарантию нового жилья.

В Туапсинском районе она собрала все необходимые справки для приобретения новой квартиры в Новомихайловске. Справки, естественно, для «подтопленцев» не бесплатные. И, конечно же, нужно их было много.

С учётом того, что после отчуждения земельного участка и дома Евгении Петровне приходится жить в съёмной квартире, собирать их было накладно и очень тяжело.

А ещё… как оказалось, напрасно. Куплю-продажу новой квартиры у нотариуса Евгения Чертан оформить не смогла.

Нотариус отказывается оформлять документы, ссылаясь на то, что необходим указ губернатора Краснодарского края о разрешении покупки жилья.

Евгения Чертан обрывала телефон, где ей недели и месяцы напролёт говорили, что необходимо решение «какого-то созыва», а затем «соответствующее постановление».

— Как же так?! Ведь мне сказали, что мы можем оформить квартиру! — бьется в рыданиях пожилая женщина, лишившаяся дома и земельного участка не потому что произошла стихия, а потому что ей подсунули договор, на поверку оказавшийся «филькиной грамотой».

— Это ваши слова, они ничем документально не подтверждены! — слышала она в ответ.

По данным «Русской планеты» телефон установлен в отделе документального сопровождения мероприятий по чрезвычайным ситуациям Краснодарского края, в городе Краснодаре по улице Красной, дом 180.

Начальник отдела Михаил Витальевич Аншаков. Телефонную трубку в кабинете № 521 должна снимать ведущий консультант Тамара Владимировна Поддубная, связаться с которой нам не удалось.

«Соответствующего решения» Евгении Чертан пришлось ждать 2 месяца. Счастливая она повезла эти документы, которые сегодня уже называет «злополучными», в Краснодар.

Но там их… опять не приняли! Оказалось, что принятое и подтверждённое созывом решение не подписывает губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев.

Прозаседавшему стихию чиновнику «некогда». Может, опять ведёт важное совещание на берегу Чёрного моря, как в прошлом году?

Как там курортный сезон, Вениамин Иванович? «Урожайный»?

Итоги «курортного чёса» и делёж бабла, поди, важнее, чем обустройство людей, потерявших свои дома почти год назад.

А ведь Вениамин Иванович ещё год назад поручил правительству вверенного ему региона зарезервировать для помощи пострадавшим 1 млрд рублей. Нет сомнений в том, что они умело «зарезервировали». Но, видимо, на другом берегу, предположительно, Средиземного моря. Где-нибудь на Кипре.

В чём причина бюрократических проволочек? Она совершенно очевидна для Евгении Петровны Чертан, которая, чтобы снимать квартиру на далеко не губернаторскую пенсию, вынуждена обрастать кредитами и просрочками.

— Этот сертификат на новое жильё действителен всего 7 месяцев. Скоро они истекут. И тогда я буду доживать век без крыши над головой, — рыдая, говорит мне она. — Буквально час назад я, всё-таки, дозвонилась в «край». Ответ: «Ждите!». Господи! Да я бы вернулась в свой дом. Но его уже снесли. И земля уже не моя. Я в 66 лет осталась без жилья!

Подписывая договор Евгения Чертан, как и другие «подтопленцы», даже подумать не могла, что пережить смерч едва ли не проще, чем пережить волокиту бюрократической системы аппарата губернатора Краснодарского края и всех этих «созывов», «собраний», «отделов», которых, если положить руку на сердце, хорошо бы разогнать к чертям.

А на сэкономленные деньги купить Евгении Петровне Чертан нормальную квартиру. Чем не идея? Но вряд ли одобрит «созыв» и утвердит аппарат губернатора.

Никто из пострадавших и подумать не мог, что региональные власти окажутся круче создателей «МММ». Те отбирали только деньги, которые приносили им, как ни крути, оболваненные граждане добровольно, а эти – всё сразу. И дом, и землю, и даже надежду умереть в своей постели!

Ну, совсем как лихие красноармейцы, проводившие раскулачивание в эпоху военного коммунизма. Может, у нас «военный капитализм»? И поручения президента России Владимира Путина о помощи пострадавшим выполняются таким вот «замысловатым» образом?

Кстати, губернатор Вениамин Иванович Кондратьев давно отчитался перед Владимиром Владимировичем о том, что все пострадавшие обеспечены жильём. Дескать, вопрос закрыт, товарищ президент. Тот и спит спокойно.

А 66-летняя Евгения Чертан, «подтопленка» из Хадыженска, рыдает в подушку в съёмной квартире, надеясь, что про её боль и слёзы узнает обещавший помочь людям президент.

Такая история.