Китайское озеро Байкал

«У меня есть полная уверенность в том, что развитие отношений с Китаем имеет в России общенациональный консенсус. И вне зависимости от исхода выборов Россия и Китай будут оставаться стратегическими партнёрами в долгосрочной перспективе», — глава российского государства Владимир Путин произнёс эти слова на Большой конференции 14 декабря 2017 года, говорил раньше и, думается, будет говорить вплоть до окончания своего очередного срока в 2024 году.

Согласно президентской разнарядке, Китай — наш самый большой друг и брат. Обвинить русских в чрезмерной любви к Поднебесной сложно. Но наша попытка противостояния Западу, которая с течением времени выглядит всё менее и менее удачной, вполне оправдывает ставку на КНР. А точнее делает её единственно возможной.

Другой вопрос, что планы по союзничеству, которые изначально выглядели вполне оптимистично, не сработали. Или сработали не до конца. Не так, как хотел, надеялся, планировал Владимир Путин. А почему?

Коммунизм в Китае давно побеждён!

Представители Поднебесной являются весьма прагматичными деловыми партнёрами, которые могут заткнуть за пояс любого американца. Имеют право. Китай – вторая экономика мира, имеющая рост ВВП 6-7% в год и внутренний рынок, на котором, сколь бы ни была велика территория КНР (9 597 000 км2) такому количеству народа тесновато.

Бывший заместитель председателя Китайской Народной Республики Ли Юаньчао объяснял это лучше и проще всех ещё в 2014 году, когда диссонанс в отношениях России и Запада прошёл точку возврата на фоне событий Русской весны в Крыму:

— В России обширная территория и мало народа, а в Китае самый трудолюбивый в мире народ. Много народа и мало земель!

Это значит, что опрометчиво разругавшись с «загнивающим Западом», мы обрекли себя на сотрудничество с «большим количеством китайского народа». Китайцам тесно на своих землях, они идут на наши и готовы «сотрудничать в долгосрочной перспективе на условиях беспрецедентной выгоды».

Для кого? Разумеется, для себя. В последнюю пятилетку российская политика поставила нас практически в безвыходную ситуацию, когда нам нужно… ну хоть с кем-то дружить.

И кто бы это мог быть? «Братская» Белоруссия на Западе и дружественный Китай на Востоке. Друзья, надо сказать, так себе. С западной стороны пытаются на нас покрикивать, и требовать компенсации суверенных налоговых манёвров. А вот с восточной никто не кричит.

Просто приходят. И просто осваивают с хозяйским видом русские земли и русские озёра.

Что до земель

В 2017 году, когда российский президент намекнул нам, что кроме Китая реальных партнёров у страны нет, на сайте Change.org появилась петиция с кричащим названием «Внимание! Интервенция по-китайски. Нужна помощь по спасению Священного озера Байкал», под которой на сегодняшний день подписались почти 120 тысяч наших соотечественников.

Составители этого воззвания сетуют на то, что львиная доля поселковой земли в курортном посёлке Листвянка принадлежит гражданам КНР. Анализируя темпы продаж земли китайским друзьям и партнёрам, люди опасаются по поводу того, что в краткосрочной исторической перспективе регион может превратиться в одну из китайских провинций.

«Жителям Поднебесной нужны наша вода, наш воздух, наши животные, деревья и травы!» — пишут они.

В петиции изложены факты стремительной «китаизации» русской Листвянки, где, словно грибы, начали появляться баннеры на китайском с предложениями о продаже российской земли.

В отечественных и даже зарубежных СМИ уровня Financial Times были описаны факты, подтверждающие, что китайцы, действительно, проявили себя в России, как «великолепные хозяйственники».

Китайцы меняют ландшафты вручную, публикуют на китайском и корейском языках информацию о выгодной продаже мускуса и других даров природы, расположенных в этом уголке матушки-России, а на российское законодательство… плюют с высокой русской колокольни. А именно?

Приобретают земли под индивидуальное жилищное строительство, а строят, де-факто, дома отдыха, отели, гостиницы совершенно неприличных размеров для туристических визитов охочих поглядеть на Байкал сограждан. Ушлые гиды внушают им, что Байкал — временное оккупированное россиянами Северное море Китая.

Китайский турпоток вырос в разы. Друзей из КНР хлебом не корми, дай посмотреть на территории перспективного вселения.

Интервенция поддерживалась информационно. Один из крупнейших аналитических порталов Китая начал взахлёб писать о неразрывной связи озера Байкал с китайским народом. Пронзительная песня китайского «песняра» Ля Цзяня «На берегу Байкала» взлетела в первые строчки китайских чартов.

Но это всё лирика. А как вам идея «скачать Байкал»?

О том, что байкальскую воду будут качать в Китай, заговорили несколько лет назад. Источником информации были не соцсети и не бабушки на рынке. Британская The Guardian писала о засухе в городе Ланьчжоу. Сообщалось, что вода из Байкала пойдёт по трубе, которую проложат с территории Бурятии.

Но тогда до дела так и не дошло. Даже диву даёшься! Быть может, «утка была запущена в плавание по Байкалу», чтобы отвлечь внимание аудитории от реально надвигающейся опасности?

«Выгодный инвестпроект»

Есть на свете посёлок со смешным названием Култук. Он расположен в Слюдянском районе Иркутской области. Ещё в 2015 году, проведя «общественные обсуждения» тет-а-тет с местными чиновниками на понятном любому русскому функционеру языке шелеста купюр, китайцы получили все документы на строительство завода. Среди них было заключение экологической экспертизы, в котором исключалось нанесение масштабного экологического ущерба озеру Байкал.

Но оказалось, что завод по производству бутилированной воды, намерен выкачивать из озера 528 тысяч литров воды в сутки. Неслабые объемы!

На излёте 2018 года, когда строительство пошло ударными темпами, у людей, привыкших к систематическому загрязнению священного озера Байкал расположенными по его периметру отечественными заводами, запало «ля».

На право русского человека превращать священное озеро в помойку, сбрасывая в него тонны отходов предприятий, покусились пришельцы, которых никто из жителей региона не звал и не знал.

Строительством завода озаботилась, якобы, российская компания ООО «АкваСиб», 99% акций которой принадлежат китайским товарищам. В проект инвестировали по-крупному — 1,5 млрд рублей! — с тем, чтобы впоследствии направлять полученную прибыль не в федеральный или областной бюджеты, не в развитие региона, а в карман не в меру обнаглевших толстосумов из Поднебесной.

Продажа китайцам земель под завод (да ещё заповедных земель близ Таловских болот, куда прилетают редчайшие виды краснокнижных птиц — серебристой чайки, кряквы, шилохвости, гоголей, трескунков, огарей, касаток!) произошла в тот момент, когда местным жителям власти не были готовы передать в собственность ни клочка русской земли.

Более того местные власти, задобренные китайскими товарищами, не только не дают строиться россиянам, но и через суд добиваются сноса уже построенного россиянами жилья, объясняя свои действия народу тем, что… «посёлку нужно развиваться».

А какое развитие с русскими, которым региональные министры распрягают о том, как месяц жить на макарошках? И тут — здрасте! — приезжают богатые китайцы, которые в своей стране борются со взятками методом расстрела, а в нашей, видимо, оказались готовы раскошелиться для «временно оккупировавшей Прибайкалье русской администрации».

Траншея, которую копают китайцы, идёт через Таловские болота, где возникли чудовищных параметров рвы, а потом уходит в самый большой на иркутском побережье мелководный участок. По мнению местных это безжалостно уничтожает экосистему Байкала.

Здесь, на мелководье, добывали омуля, тут водился байкальский сиг, встречалась занесённая в Красную книгу РФ молодая поросль осётра. Не уйдёт ли рыба? И если да, то не пора отдохнуть в не столь отдалённых местах тем, кто подписал «экологическую экспертизу»?

24 марта 2019 года в Иркутске собралось более трёх тысяч человек, которые протестовали против строительства данного завода с транспарантами «Спасём Байкал».

Ситуация возмутила даже стилиста Сергея Зверева, выразившего поддержку протестующим. Эхо протеста, приобретшего всероссийский характер, докатилось до Дмитрия Медведева, которому в ходе аудиенции с членами сборной команды России на Универсиаде-2019 задали неудобный вопрос про строительство чудо-завода в заповеднике.

Премьер признался, что количество обращений, которые он получил по поводу промышленной китайской интервенции в байкальскую заповедную территорию, зашкаливает. Переговорив с главой Минприроды Дмитрием Кобылиным, Дмитрий Анатольевич инициировал прокурорскую проверку, в ходе которой было установлено, что китайская экспансия в «лёгкие Байкала», мягко говоря, незаконна.

Каков итог?

Его ещё нет. Точку в вопросе может поставить Арбитраж Иркутской области, который отложил до 19 июня вопрос о рассмотрении иска Байкальской природоохранной прокуратуры к «АкваСиб». Прокуроры требуют признать договор об аренде китайцами русской земли. Какой будет эта «точка»? Узнаем. Но судьям сейчас… ох как непросто!

Что интересно?

Русский бунт, который, как известно, может быть безжалостным и беспощадным, начался в тот момент, когда по наши земли пришли «китайские товарищи». Тот факт, что из Байкала выкачивают воду мегатоннами отечественные предприятия, загрязняющие озеро не первое десятилетие, в общем-то, мало кого волновал.

Колоссальный ущерб Байкалу наносят и курортные зоны, где не церемонятся и сливают отходы прямиком в «Священное озеро». Но, по всей видимости, для россиян оно становится священным только в тот момент, когда объективные предлагаемые обстоятельства актуальной реальности вынуждают «партию и правительство» распродавать «фамильное серебро».

Ситуация с беспардонной китайской интервенцией на русские территории, а также с методичным уничтожением байкальского мелководья, не единственный шаг навстречу нашим партнёрам из Поднебесной.

В прошлом — 2018 — году китайские друзья вывезли из РФ 200 млн м3 приобретённой за бесценок древесины, из которой в КНР производится мебель, дверные конструкции, ламинат, рамы — да всё, что хочешь.

Продукция экспортируется в разные страны мира, прежде всего, в Россию. Покупают эти товары сомнительного китайского качества россияне вовсе не задёшево, хотя наши родные чиновники освободили китайских предпринимателей от уплаты налога за вывоз русского леса.

Вопросы распродажи российских богатств и особо тесного сотрудничества с Китаем стали особенно актуальны после 2014 года. Когда Крым стал нашим. И как тут не вспомнить великого русского учёного Михайло Васильевича Ломоносова с его не утратившими до сегодняшнего дня актуальности законами? Суть одного из них (закона сохранения вещества) учёный в своём письме Леонарду Эйлеру излагал так

«Если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого»

С одной стороны приросли, а с другой – постепенно теряем в ходе позорной мирной интервенции. Няхао, соотечественники! Находясь в политической изоляции, мы с вами обречены на такого рода «выгодное» сотрудничество с китайцами.

Альтернативы Китаю по многим направлениям экономического сотрудничества у нас просто нет. Китай даёт кредиты. Но под большие проценты. Китай обещает на словах поддержку. Но на деле всё, что он может сделать – это «воздержаться», а не проголосовать против РФ. Поднебесная всегда получает больше, чем даёт. Это ли не главный закон Китая?

Предлагаемые обстоятельства, в которых находится Россия, вынуждают вести переговоры с КНР из, мягко говоря, слабой позиции. Мы, народ сидящий на нефтяной игле и окормляющий кучу дармоедов из ресурсного колодца, — младший брат китайцев. И это нужно уяснить себе чётко.

Экономическая ситуация в России еще не настолько плоха, чтобы Китай мог, закинув ногу на ногу, предложить нам «по-дружески» уступить ему Дальний Восток и Сибирь. Но кто сказал, что она не может стать хуже?

А пока КНР принимает нефть и лес по бросовым ценам, наводняя наш рынок низкокачественными «товарами народного потребления». Россияне вынуждены покупать их, потому что реально качественные вещи и бытовую технику мы не можем себе позволить. Частично из-за санкций. А ещё из-за собственной бедности, на которую мы сами себя обрекли.

Айда за китайскими шмотками, техникой и мебелью?

Такая история.