Тухлый фрукт в солдата США и опостылевшая ипотека России

Каждую неделю мы рассказываем о самых интересных новостях. В середине октября произошло много всего: россияне перестали отвечать за страну, процент по ипотеке упал , а Соловьёв попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Однако как бы много мы ни писали, ещё больше материалов мы пропускаем, потому что некоторые из них не относятся к России напрямую, а какие-то не будут интересны читателям. Среди новостей, которые не попадают в повестку, встречаются забавные тексты.

Мы решили делиться ими дайджестом в конце недели — так не придется отвлекаться каждый день, а читать можно, когда захочется.

1. Солдат США забросали гнилыми фруктами в Сирии

После окончания военной операции в Сирии, местные жители забросали джипы солдат Соединённых Штатов гнилыми фруктами и камнями. Местные жители при этом кричали «Проваливайте, лжецы!».

США решила вывести войска из Сирии после решения Турции о вмешательстве в ситуацию. Общественность осуждает решение Дональда Трампа, которого обвиняют в отсутствии реальной борьбы с терроризмом.

2. Мораль превыше всего

Официантку из Висконсина уволили за отказ обслуживать клиентов-трансфобов. Она услышала, как парочка отпускает язвительные комментарии по поводу трансгендера за барной стойкой.

Британи Спенсер отказалась их обслуживать и не жалеет: «если руководство не поддерживает права меньшинств, этим будут заниматься другие люди». История разошлась и официантке предложили работу в нескольких кафе и правозащитных организациях штата.

3. #Долойфейсбук

Хэштег в тренде — общественность нынче не одобряет то, что у Цукерберга были личные ужины с представителями американских консерватистов и представителей правого крыла.

Пользователи негодуют: оказывается, государственная идеология может влиять на модерацию комментариев на сайте. Поздравляем американских коллег с новыми открытиями.

4. Любишь селфи — люби и от круизов отказываться

Женщину сняли с круизного лайнера в Гаити за то, что она вскарабкалась на балкон ради красивого кадра. Карибского перевозчика это вывело из себя, и он пожизненно запретил девушке плавать своими рейсами.

Дружеское напоминание: Россия вторая страна по смертности при попытке снять «себяшку».