Владимир Соловьев поставил рекорд в Книге рекордов Гиннеса

Телеведущий Владимир Соловьев внесен в Книгу рекордов Гиннесса. За одну неделю он провел в эфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд.

Журналист побил рекорд по самому длительному пребыванию в эфире в течение одной недели. Для фиксации достижения понадобилось пять дней подряд находиться в прямом эфире не менее пяти часов в сутки.

Рекорд был установлен во время эфиров передач «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Кто против?» на телеканале «Россия-1». Ток-шоу посвящены политической обстановке в стране и мире и часто проходят в «жаркой» обстановке.

При этом Соловьев более чем на четыре часа перекрыл предыдущий рекорд, который принадлежал японцу Монта Мино, пишет «РИА Новости».

Ранее Соловьев очень эмоционально провел одну из своих передач. Поводом стали слова отдельных гостей студии.

«Сегодня очень эмоциональный Вечер на телеканале «Россия». Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стекла вылетать», - сказал телеведущий.