«Вечер с Владимиром Соловьевым» был очень эмоциональным

Телеведущий Владимир Соловьев очень эмоционально провел одну из своих передач. Поводом стали слова отдельных гостей студии.

«Сегодня очень эмоциональный Вечер на телеканале «Россия». Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стекла вылетать. Да еще и по барьеру врезал так, что аж все вокруг завибрировало. Не могу я слышать весь этот либеральный бред про нашу историю», — пояснил позже Соловьев.

По мнению телеведущего, представители либеральных взглядов «постоянно клевещут» на российскую историю, пишет «РИА Новости».

Президенту Украины Владимиру Зеленскому «стало еще обиднее» после того, как российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Главу Украины с победой на выборах Путин не поздравлял.

Об «обиде» Зеленского рассказал журналист Владимир Соловьев в Twitter.