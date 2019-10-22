Ипотека может снизиться до 6%

Вскоре ипотечные кредиты будут выдаваться под 6%. Это может стать следствием снижения ключевой ставки до 5%.

К середине 2021 года ключевая ставка может уменьшиться до 5% и ниже. Этот прогноз основан на снижении стоимости денег в мировой экономике и ожиданиях низкой инфляции. Таким образом эта стабильность позволит России снизить ключевую ставку. А это в свою очередь приведёт к ипотеке от 6% через два года.

В таком случае поставленная в феврале президентом цель «ипотека по 8%» будет выполнена. И, возможно, даже перевыполнена, пишут «Известия».

Ранее «Сбербанк» заявил, что снизит ставки по ипотеке до 1% на покупку жилья в домах, строящихся по эскроу-счетам. Программа будет запущена с 1 ноября.