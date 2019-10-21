В «Сбербанке» появится ипотека под 1% для квартир с эскроу

«Сбербанк» снизит ставки по ипотеке до 1% на покупку жилья в домах, строящихся по эскроу-счетам. Программа будет запущена с 1 ноября.

Самая низкая ставка действительна по проектам господдержки для семей с детьми. По программе субсидирования с аккредитованными застройщиками ставка составит 3,3%, а по остальным ипотечным направлениям – от 5,3%.

Вице-президент «Сбербанка» Сергей Бессонов заявил «Ведомостям», что застройщики будут делиться доходностью и перераспределять часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Благодаря этому клиент получит сниженную процентную ставку.

С 1 июля застройщики обязаны возводить жилье на кредитные средства. Деньги дольщиков размещаются на эскроу-счетах – ими нельзя воспользоваться до сдачи объекта в эксплуатацию. Из-за нововведения девелоперы повышают цены на жилье. Заметнее всего повышение прослеживается в регионах: в октябре лидером по росту цен стал Челябинск.