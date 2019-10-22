Россияне не чувствуют отвественности за страну
Большинство россиян чувствуют свою ответственность за все, что происходит в семье. Однако совершенно не чувствуют ни влияния, ни ответственности за работу или страну.
Самый высокий показатель отвественности в семье — около 90% в Москве и городах численностью более 500 тыс. человек.
В исследовании «Левада-центра» отмечается, что семья остаётся главным приоритетом для граждан РФ. И это характерно и для населения многих стран.
Однако в 2018–2019 годах «Левада-центр» фиксирует небольшой рост осознания своей ответственности за происходящее на уровне города и даже страны, пишут «Известия».
Ранее опрос показал, что более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен.
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