Россияне назвали главные проблемы страны

Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Кризисные явления в экономике больше всего беспокоит каждого четвертого (24%) россиянина. Их пугает спад производства в промышленности и сельскохозяйственном секторе.

По данным того же опроса число граждан РФ, больше всего опасающихся наплыва мигрантов по сравнению с прошлым годом увеличилось почти вдвое. В 2018 году их было 10%, а в 2019 уже 18%, пишет Лента.ру.

Опрос проведен в период с 22 по 28 августа 2019 года.

Ранее специалисты ВЦИОМ провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями. Большинство опрошенных считают, что высокая стоимость бензина может стать возможной причиной отказа от частого использования личного транспорта.