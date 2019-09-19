Россияне реже пользуются автомобилем из-за дорогого бензина

Специалисты ВЦИОМ провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями. Большинство опрошенных считают, что высокая стоимость бензина может стать возможной причиной отказа от частого использования личного транспорта.



В ходе опроса 47% респондентов одной из основных причин отказа от частого использования автомобиля указали дорогое топливо. Также 16% отметили, что им не всегда по карману обслуживание машины, необходимость ее страхования и высокие налоги, пишут «Известия».

В числе других причин назывались большая загруженность дорог — 14%, забота об окружающей среде — 8% и плохое состояние дорог 7%



В результате опроса выяснилось, что у 67% российских семей есть автомобиль.



Вообще, в России, как оказалось, ездить на такси дешевле, чем пользоваться личным транспортом. Это касается тех случаев, когда россияне проезжают менее 5,4 тыс. км в год.