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Скоро откроют? В Турции сократился суточный прирост случаев СОVID-19

Артем Денисов
23 апреля, 2021 02:22
1 мин
Артем Денисов
23 апреля, 2021 02:22
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

В Турции 22 апреля суточный прирост выявленных заболевших коронавирусом составил 54 тысячи 791 новый случай, сократившись по сравнению с предыдущими 10 днями.

При этом в прошлую пятницу этот показатель составил 63 тысячи 82 случая, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что в Россию из Турции все больше россиян возвращаются с новым штаммом коронавируса.

Власти России решили приостановить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня, за исключением регулярных рейсов дважды в неделю.

Число российских туристов, которые забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, превышает полмиллиона человек.

Ранее по теме:  Турецкий чиновник обсудит в Москве возобновление полетов между странами
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