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Политика
Турецкий чиновник обсудит в Москве возобновление полетов между странами
21 апреля, 2021 05:03
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу намерен приехать в Москву, чтобы обсудить вопрос возобновления авиасообщения между двумя странами.
По его словам, это произойдет, когда ситуация с COVID-19 в его стране нормализуется.
Чавушоглу отметил, что в период священного месяца Рамадан Турция рассчитывает на снижение показателей заболеваемости коронавирусом у населения.
«Президенты двух стран это обсудили, и было принято такое решение, здесь нет политики», - отметил глава МИД, сообщает РИА «Новости».
Число российских туристов, которые забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, превышает полмиллиона человек.
Сообщалось, что из Турции все больше россиян возвращаются с новым штаммом коронавируса.
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