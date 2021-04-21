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Политика

Турецкий чиновник обсудит в Москве возобновление полетов между странами

Артем Денисов
21 апреля, 2021 05:03
1 мин
Артем Денисов
21 апреля, 2021 05:03
1 мин
MFA Russia/via Globallookpress.com
MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу намерен приехать в Москву, чтобы обсудить вопрос возобновления авиасообщения между двумя странами.

По его словам, это произойдет, когда ситуация с COVID-19 в его стране нормализуется.

Чавушоглу отметил, что в период священного месяца Рамадан Турция рассчитывает на снижение показателей заболеваемости коронавирусом у населения.

«Президенты двух стран это обсудили, и было принято такое решение, здесь нет политики», - отметил глава МИД, сообщает РИА «Новости».

Число российских туристов, которые забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, превышает полмиллиона человек.

Сообщалось, что из Турции все больше россиян возвращаются с новым штаммом коронавируса.

Ранее по теме:  Реджеп Эрдоган объявил об ужесточении ограничений в закрытой для россиян Турции
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