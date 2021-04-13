Реджеп Эрдоган объявил об ужесточении ограничений в закрытой для россиян Турции

Политика

Турецкие власти в первые две недели месяца Рамадан ужесточат ограничительные меры на фоне эпидемии коронавируса.

Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, с 14 апреля в стране увеличится продолжительность комендантского часа. Теперь в будни он будет действовать с 19 часов до 5 утра. В это время выходить на улицу будет запрещено. Также продолжит действовать комендантский час выходного дня.

Рестораны и кафе будут работать только на навынос, тренажерные залы будут закрыты до конца Рамадана. Также введен запрет на междугородние перевозки, введены ограничения для общественного транспорта, сообщает РБК.

Напомним, Россия прекращает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Число российских туристов, которые забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, превышает полмиллиона человек.

Сообщалось, что из Турции все больше россиян возвращаются с новым штаммом коронавируса.