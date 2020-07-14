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Россияне в возрасте от 53 до 67 лет получат единовременную выплату

Лилия Караева
14 июля, 2020 16:44
2 мин
Пенсионер
Piqsels.com

Россияне 1953-1967 годов рождения вправе претендовать на единовременную выплату. Правила ее оформления и размер назвали в Пенсионном фонде России.

Выплаты производятся из пенсионных накоплений, а их величина зависит от суммы, накопленной на персональном счете в ПФР. Так, россияне, родившиеся до 1967 года и делавшие взносы на накопительную часть пенсии в 2002-2004 годах, имеют право получить от 5 до 10 тыс. рублей.

Для оформления выплаты пенсионеру нужно обратиться в отделение ПФР и подать заявление, а также приложить к нему пакет документов. В течение месяца средства поступят на счет.

Как уточняет ФБА «Экономика сегодня», на выплату могут претендовать три категории граждан. К первой относятся люди 1967 года рождения и чуть старше, которым назначили страховую пенсию по старости. Во вторую категорию входят пенсионеры, работодатели которых уплачивали страховые взносы на накопительную пенсию с 2002 по 2004 годы. Это касается мужчин 1953-1966 годов рождения и женщин, рожденных с 1957 по 1966 годы.

Третья категория - участники программы государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений.

Накануне сообщалось о возможности получить надбавку к пенсии за работу в период существования СССР.

темы
пенсионеры
Пенсионный фонд
выплата
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