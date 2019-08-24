Путин позволит некоторым россиянам уходить на пенсию раньше
Президент России Владимир Путин предложил дать некоторым россиянам право выходить на пенсию раньше срока. Правда, касается это только тех, кто трудится под землей.
По словам главы государства, для горняков также необходимо усовершенствовать систему медосмотров и организовать ежегодную диспансеризацию.
Эти вопросы президент Путин поручил властям решить до конца текущего года, говорится на сайте Кремля.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев попросил не ждать сокращения рабочей недели сию минуту.
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