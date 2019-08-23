Медведев просит не ждать сокращения рабочей недели сию минуту

Медведев просит не ждать сокращения рабочей недели сию минуту

Фото: Госдума

Перехода на четырехдневную неделю в России не стоит ждать сию минуту, на рассчитывать на него все таки можно, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По словам политика, такой переход должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением зарплат. К тому же, соответствующие изменения в законодательстве должны быть гибкими для всех трудящихся граждан, передаёт «Интерфакс».

После предложения Дмитрия Медведева, профсоюзы в России поддрежали эту идею и предложили Минтруду сократить до четырех дней рабочую неделю при сохранении зарплаты сотрудников. Это позволит оптимизировать время труда и отдыха, считают они.

Однако согласно недавнему опросу ВЦИОМа, 48% россиян не одобряют переход на четырехдневную неделю, а 43% опрошенных опасаются, что сокращение рабочей недели приведет к снижению зарплаты и уровня жизни.

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Места: Россия
События: общество
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