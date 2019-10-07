Россиян приучат самостоятельно копить пенсию

В России в течение года будет создана нормативная база по развитию негосударственной пенсии. Вскоре этот вопрос будет обсуждаться в Госдуме.

Сейчас перед чиновниками стоит главная задача - мотивировать россиян самостоятельно копить на пенсию. По словам члена думского комитета по финрынку Дмитрия Скриванова, речь идет, в том числе, и о налоговом стимулировании. К примеру, увеличить максимальный вычет до 52 тыс. рублей, а также государственное софинансирование добровольных взносов, пишут «Известия».

Парламентарии уверены, что негосударственные пенсионные фонды должны стать реальным институтом, который позволит россиянам рассчитывать на вторую пенсию, а экономике — получать необходимый инвестиционный ресурс в виде «длинных» денег.

Ранее стало известно о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против ряда частных пенсионных фондов. Их подозревают в краже пенсий 500 тысяч россиян.

Злоумышленники тайно перевели пенсионные накопления полумиллиона граждан из Пенсионного фонда России в частные «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум» и «Газфонд ПН».