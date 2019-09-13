Частные пенсионные фонды украли деньги сотен тысяч россиян

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против ряда частных пенсионных фондов. Их подозревают в краже пенсий 500 тысяч россиян.

По данным следствия, в 2017–2018 годах злоумышленники тайно перевели пенсионные накопления полумиллиона граждан из Пенсионного фонда России в частные «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум» и «Газфонд ПН».

В преступлениях подозревают агентов, оказывавших услуги негосударственных пенсионных фондов. Для обмана людей они использовали поддельные печати и подписи.

При этом, ни организаторы, ни исполнители следствию пока неизвестны.

Предполагаемый ущерб оценивается в миллиарды рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Ранее ПФР предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий. Если инициатива будет принята, число выходящих на пенсию россиян, получающих всю сумму пенсионных накоплений единовременно, может вырасти.