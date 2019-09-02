ПФР хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий. Если инициатива будет принята, число выходящих на пенсию россиян, получающих всю сумму пенсионных накоплений единовременно, может вырасти.
Сейчас это предложение Минтруд отправил в ряд заинтересованных ведомств на экспертизу. В трудовом ведомстве пообещали, что решение этого вопроса будет приниматься исходя из интересов граждан, пишет РБК.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин решил повысить минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи.
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