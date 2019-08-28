Собянин повысил пенсии перед выборами в Мосгордуму
В преддверии единого дня голосования действующий мэр столицы Сергей Собянин решил повысить минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи.
Теперь выплаты составят 19,5 тысячи рублей, рассказал градоначальник в своем Twitter. Соответствующие изменения вступят в силу 1 сентября.
Напомним, выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. С середины июля в столице проходят акции протеста. Основными требованиями оппозиции по-прежнему остаются допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму и прекращение преследования фигурантов дела «о массовых беспорядках», 13 фигурантов которого сейчас арестованы.
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