Собянин повысил пенсии перед выборами в Мосгордуму

В преддверии единого дня голосования действующий мэр столицы Сергей Собянин решил повысить минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи.

Теперь выплаты составят 19,5 тысячи рублей, рассказал градоначальник в своем Twitter. Соответствующие изменения вступят в силу 1 сентября.

Напомним, выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. С середины июля в столице проходят акции протеста. Основными требованиями оппозиции по-прежнему остаются допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму и прекращение преследования фигурантов дела «о массовых беспорядках», 13 фигурантов которого сейчас арестованы.