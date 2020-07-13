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В РФ напомнили о праве граждан на надбавку к пенсии за работу в период существования СССР

Лилия Караева
13 июля, 2020 16:36
2 мин
СССР
Piqsels.com

Россиянам, которые начали трудовую деятельность до 1991 года, полагается надбавка к пенсии. Для этого необходимо представить в Пенсионный фонд документы, подтверждающие трудовую деятельность во времена СССР.

За каждый полный год стажа в СССР прибавляется по 1%, а при установлении размера пенсии расчетный пенсионный капитал повышается на 10%.

Чтобы узнать расчетный размер трудовой пенсии, разработана специальная формула. Она выглядит следующим образом: СК x ЗР/ЗП x СЗП.

СК - это стажевый коэффициент, составляющий 0,55 при стаже в 25 лет у мужчин и 20 - у женщин и возрастающий на 0,01% за каждый дополнительный год, но не более 0,2% в сумме, пишет ФБА «Экономика сегодня».

ЗР - это средняя зарплата в месяц в 2000-2001 годах.

ЗП - средняя зарплата в России за период (1494,5 рубля).

СЗП - это средняя зарплата, утвержденная для расчета пенсии. Она составляет 1671 рубль.

Получив расчетный размер пенсии, можно высчитать пенсионный капитал на 1 января 2002 года. Расчет осуществляется по формуле: из РП вычесть 450 рублей и умножить полученную сумму на ожидаемый период выплаты пенсии. Он зависит от года ее назначении.

В случае затруднений с подсчетами ПФР разработал специальный конкулятор. Он доступен на официальном сайте ведомства.

Ранее ради пенсии в 52 тыс. рублей в Пенсионном фонде предложили работать до 75 лет.

темы
Россия
пенсия
советский стаж
Пенсионный фонд
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