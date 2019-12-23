Ради пенсии в 52 тысячи ПФР предложил работать до 75 лет

При выходе на пенсию через пять лет после достижения пенсионного возраста размер выплат увеличивается на 42%, а после 10 лет — более чем в два раза. Соответствующие разъяснения дали в Пенсионном фонде России.

После 30 лет стажа и при 120 пенсионных баллах за трудовую жизнь страховая пенсия составит 15 803 рубля в месяц. Она учитывает стоимость одного балла (87,24 рубля в 2019 году) и размер фиксированной страховой пенсии в 5334,2 рубля.

Если выйти на пенсию спустя год, коэффициенты для страховой пенсии и ее фиксированный размер вырастут до 1,07 и 1,056, а через пять лет — до 1,45 и 1,36, а значит пенсия составит уже 22 434,3 рубля.

Выгоднее всего выходить на пенсию через 10 лет — коэффициенты увеличатся до 2,32 и 2,11 и выплаты будут равняться 35 542,78 рублям в месяц, передает ТАСС. Если у гражданина накоплено 200 пенсионных баллов, то при выходе на пенсию через 10 лет он получит 51 734,50 рублей.

Ранее в ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров.

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