В ПФР рассказали об индексации выплат пенсионеров

Стало известно, как проводится индексация пенсии уволившихся пенсионеров в России.

Как сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, индексация выплат работающих пенсионеров после их увольнения происходит с 2016 года, и объяснил ее детали.

Так, после увольнения количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость, которая в следующем году составит 93 рубля. После этого к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты. В 2020 году она составит 5 686,25 рубля.

Как отметил Дроздов, в случае решения продолжить трудовую деятельность проведенная индексация пенсии пенсионера не будет отменена, сообщает «Российская газета».

Тем временем, в следующем году пенсии россиян вырастут на 3% в 2020, заявил председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Более того, по его словам, в течение следующих трех лет ожидается увеличение пособий на 18% по сравнению с 2019 годом.

Так, средняя пенсия по стране составит около 18300 рублей. Также он добавил, что индексация пенсионных выплат практически в два раза выше чем инфляция. В сухом остатке выходит, что реальный рост в 2019 году составил 2,5%, передает ФБА «Экономика сегодня».

Ранее Антон Дроздов заявил, что ПФР в связи с опережающим ростом страховых взносов стал меньше зависеть от федерального бюджета страны.

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