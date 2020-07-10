Бизнесмену в России выделили охрану из-за угрозы жизни после показаний против Фургала

Общество

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Бизнесмену Николаю Мистрюкову, который дал показания на губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, выделили личную охрану. Есть обстоятельства, представляющие угрозу его жизни.

Об этом сообщил информированный источник. Он рассказал, что к Мистрюкову применены дополнительные меры безопасности, включая обеспечение конфиденциальности персональных данных.

Мистрюков заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он указал на Фургала как организатора убийств в 2004-2005 годах, передает «Интерфакс».

Напомним, хабаровского губернатора задержали 9 июля и доставили в Мосвку. Его задержание связано с расследованием убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского. Мистрюков был арестован осенью 2019 года как подозреваемый в убийствах.

Задержанием Фургала был возмущен лидер ЛДПР Владимир Жириновский.