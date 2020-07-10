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Бизнесмену в России выделили охрану из-за угрозы жизни после показаний против Фургала

Лилия Караева
10 июля, 2020 12:04
1 мин
Бизнесмен
Piqsels.com

Бизнесмену Николаю Мистрюкову, который дал показания на губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, выделили личную охрану. Есть обстоятельства, представляющие угрозу его жизни.

Об этом сообщил информированный источник. Он рассказал, что к Мистрюкову применены дополнительные меры безопасности, включая обеспечение конфиденциальности персональных данных.

Мистрюков заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он указал на Фургала как организатора убийств в 2004-2005 годах, передает «Интерфакс».

Напомним, хабаровского губернатора задержали 9 июля и доставили в Мосвку. Его задержание связано с расследованием убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского. Мистрюков был арестован осенью 2019 года как подозреваемый в убийствах.

Задержанием Фургала был возмущен лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

темы
убийство
Сергей Фургал
показания
Николай Мистрюков
госзащита
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