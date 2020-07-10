Сенатор прокомментировал громкое задержание Сергея Фургала

Политика

Фото: Фото: СКР

Сенатор от Брянской области Сергей Калашников рассказал, что знает задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала как весьма порядочного человека.

Однако, по его словам, просто так Следственный комитет России или ФСБ не стали бы показательно задерживать главу региона. Калашников уверен, что дыма без огня не бывает.

Однако сенатор заметил, что в деле Фургала его смущают две вещи: это то, что подняли дело 15-летней давности, и то, что арест происходил нарочито публично, сообщает телеканал "360".

Как сообщалось, Следственный комитет России предъявил главе Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийств и покушении на убийство.

Речь идет о преступлениях против бизнесменов, совершенных организованной преступной группой на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Губернатора региона допросили в качестве обвиняемого, сообщает СКР.