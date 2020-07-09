Владимиру Путину было заранее известно о деле Сергея Фургала

Политика

Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что президенту было заранее известно о планируемом задержании губернатора Сергея Фургала.

Дмитрий Песков сообщил, что о предстоящем задержании спецслужбы заблаговременно и в установленном законом порядке информируют первое лицо государства.

При этом пресс-секретарь президента пояснил, что заключения о виновности губернатора делать слишком рано в связи с тем, что виновность и причастность к преступлению на территории Российской Федерации может установить только суд, сообщает издание «Московский комсомолец».

На настоящий момент президентом так и не издан указ о лишении руководителя региона должности по причине недоверия.

Дмитрий Песков заявил о том, что если такое решение будет принято, то оно будет основано на материалах следствия. Это высказывание вступает в некоторое противоречие с вышеприведенным высказыванием о роли суда.

Согласно словам пресс-секретаря президент будет основываться не на решении суда, а лишь на материалах следствия, которые не могут представлять всей той глубины, которая присуща материалам дела в суде и приговору по уголовному делу.

Ранее сообщалось, что в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завели уголовное дело.