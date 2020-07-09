Из-за насыщенной темными делами биографии Фургал давно находился в разработке силовиков

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СК РФ

Силовики давно следили за губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом из-за его насыщенной криминальными делами биографии. Кроме того, за полгода губернаторства он запустил ситуацию в регионе и допустил массовую вырубку лесов, зашкаливающий госдолг, тяжелую ситуацию с коронавирусом и провал общероссийского голосования.

Еще в молодости Фургал был связан с группировкой вора в законе Джема (Евгения Васина). В конце 90-х-начале нулевых он использовал полученные криминальные навыки при разделе местного рынка «черного лома».

Инкриминируемые ему убийства бизнесменов связаны с фирмой Фургала «МИФ-Хабаровск». В 2004-2005 годах члены банды Фургала расстреляли бизнесменов Евгения Зорю и Олега Булатова.

По данным Telegram-канала БАМ, показания на губернатора дал бывший деловой партнер и друг Николай Мистрюков, арестованный в 2019 году по подозрению в убийстве Зори и Булатова.

Известно, что Фургал и Мистрюков выводили деньги из «Амурстали» и довели завод до предбанкротного состояния. После ареста Мистрюкова Фургал пытался осуществить рейдерский захват предприятия.

О задержании Фургала стало известно 9 июля. Губернатора доставили из Хабаровска в Москву.