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Подозреваемого в убийствах бизнесменов главу Хабаровского края отправили в Москву

Лилия Караева
9 июля, 2020 09:34
1 мин
Сергей Фургал
Хабаровский край сегодня

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отправлен в Москву. О планах доставить его из Хабаровска в столицу рассказал источник, близкий к следствию.

На четверг запланированы два рейса в Москву - на 11:00 и 11:20 (04:00 и 04:20 мск). Как рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта, оба самолета вылетели.

Главу Хабаровского края задержали 9 июля в связи с расследованием дела об убийстве бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургала подозревают в убийстве ряда предпринимателей и организации покушения на убийство.

В ближайшее время ему предъявят обвинение. Суд определит меру пресечения.

темы
скандалы
убийство
губернатор
задержание
Хабаровский край
Сергей Фургал
1 мин