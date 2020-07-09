Подозреваемого в убийствах бизнесменов главу Хабаровского края отправили в Москву

Политика

Хабаровский край сегодня

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отправлен в Москву. О планах доставить его из Хабаровска в столицу рассказал источник, близкий к следствию.

На четверг запланированы два рейса в Москву - на 11:00 и 11:20 (04:00 и 04:20 мск). Как рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта, оба самолета вылетели.

Главу Хабаровского края задержали 9 июля в связи с расследованием дела об убийстве бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургала подозревают в убийстве ряда предпринимателей и организации покушения на убийство.

В ближайшее время ему предъявят обвинение. Суд определит меру пресечения.