Российские военные доставили украинцам 30 тонн гуманитарной помощи — сами попросили
Российские военнослужащие привезли украинцам продукты - сразу 30 тонн гуманитарной помощи, их раздали жителям Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Сообщается, что партию еды собрали в Белгородской области, оттуда груз в сопровождении военных выдвинулся в украинский город Волчанск и поселок городского типа Казачья Лопань, расположенные близ российско-украинской границы. В ведомстве подчеркнули, что жители вышеупомянутых пунктов сами попросили о помощи россиян.
Крупы, консервы из рыбы и мяса, кондитерские изделия, хлеб, сладости, воду военные передали женщинам, детям и пожилым людям, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, как российские военные пытаются «сломать Харьков» - его постоянно обстреливают. Напомним, в городе произошли два мощных взрыва - один снаряд разорвался прямо на центральной площади у здания областной администрации, а другой попал в региональное управление Нацполиции.