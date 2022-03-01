Мощный взрыв: на центральной площади в Харькове снаряд разорвался у здания областной администрации
Утром 1 марта по центральной площади Харькова был нанесен мощный ракетный удар. Взрыв произошел у здания областной администрации.
Видеозаписи с места происшествия стали публиковать в социальных сетях очевидцы произошедшего. Судя по ним, инцидент случился в районе восьми утра по местному времени. На кадрах видно, как ракета падает прямо перед носом здания, в это время вдоль него ехали автомобили.
В итоге, дорога полностью разрушена, припаркованные машины получили серьезный урон, одна из них и вовсе взорвалась. По всей Площади Свободы разбросаны доски, здание администрации частично разрушено, передает Страна.UA. Также свидетели инцидента сообщили, что в ходе происшествия пострадали люди. Пока нет данных, сколько человек получили увечья и где они сейчас находятся.
Какая из сторон нанесла удар, пока неясно.