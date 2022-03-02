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Происшествия
Соцсети: областного управления Национальной полиции в Харькове больше нет — взорвали
2 марта, 2022 09:57
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соцсети
Утром 2 марта очевидцы стали публиковать в социальных сетях кадры последствий удара по зданию областного управления Национальной полиции в Харькове. Также соответствующим сообщением в своем Telegram-канале отметился советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Кроме того, в настоящее время горит здание социологического факультета Национального университета имени Каразина, которое находилось через дорогу от здания УВД Харьков.
Напомним, накануне снаряд взорвался прямо у здания областной администрации в Харькове в самом центре города.
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