«Харьков сегодня – это Сталинград XXI века»: происходящее в Украине сравнили с временами ВОВ
Украинский город Харьков испытывает на себе массированные обстрелы. Город пытаются «психологически сломать» и сейчас он превратился в «Сталинград XXI века». Такую оценку происходящему дал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Он заявил, что ведущие обстрел Харькова российские войска «работают» по городу «не избирательно тяжелыми реактивными системами залпового огня, авиацией».
По его словам, «поставлена задача психологически сломать Харьков и совершить террор».
При этом, отметил Арестович, украинские войска «умело» отражают атаки на город, и ситуация напоминает нападение на Сталинград во времена Великой отечественной войны.
«Харьков сегодня – это Сталинград XXI века, как и вся Украина, — заявил Арестович в ходе брифинга. — Противник несет там просто неслыханные, ужасные потери».