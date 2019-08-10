Расизм США под гонконгским соусом

Каждую неделю мы рассказываем о самых интересных новостях. В середине июля произошло много всего: в кинотеатрах запрещают свою еду, в Крыму поднимают флаг Украины, а российские школьники теперь живут по культурным нормативам.

Однако как бы много мы ни писали, ещё больше материалов мы пропускаем потому что некоторые из них не относятся к России напрямую, а какие-то не будут интересны читателям. Среди новостей, которые не попадают в повестку, встречаются забавные тексты.

Мы решили делиться ими дайджестом в конце недели — так не придется отвлекаться каждый день, а читать можно когда захочется.

1. Жителя Монтаны осудили за то, что он избил подростка…

За отказ снять шляпу во время гимна США! Курт Броквей схватил недоумевающего парня, швырнул его на пол и нанес несколько ударов по голове.

А говорите, в России ура-патриотизм!

2. Back in the 60-s…

В Сэнт-Луисе подъем движения за «белое превосходство» — местные утверждают, что все полицейские на местных станциях расисты, и ущемляют права «цветных».

Прокуратура уже разбирается с проблемой, а полицейские из Сэнт-Луиса, видимо, шьют себе партию белых колпаков.

3. Гонконг протестный!

Более 100 полетов отменено у соседа Китая — люди там массово выходят на улицы, чтобы отменить закон о депортации преступников в Китай. Местные боятся, что система правосудия там функционирует неправильно.

А на Сахарова завтра согласовали митинг на 10 тысяч человек…

4. Торжество благоразумия в Колорадо

Местный сенат предложил использовать каннабиоды вместо опиодов в качестве обезболивающего. Легализация марихуаны — процесс, который сейчас набирает в США оборота. Декриминализация медицинского использования наркотика — важный шаг на пути к полной легализации вещества на территории штата.

Следим за развитием событий из-за плашки 228.