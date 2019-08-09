В кинотеатры запретят приносить свою еду

Министерство культуры России предложило запретить приносить свою еду в кинотеатры. Соответствующую инициативу ведомство выдвинуло после многочисленных жалоб представителей индустрии.

В киносетях считают, что такой запрет существенно увеличит их доходы, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Минкульта.

В ведомстве заявили, что прислушиваются к мнению представителей индустрии и стараются способствовать ее развитию на всей территории страны. Сейчас министерство надеется на широкое обсуждение инициативы, «чтобы выслушать разные мнения и принять окончательное решение».

Ранее российские либералы раскритиковали американского режиссёра Квентина Тарантино за прогулку по Кремлю с министром культуры Владимиром Мединским.