В кинотеатры запретят приносить свою еду
Министерство культуры России предложило запретить приносить свою еду в кинотеатры. Соответствующую инициативу ведомство выдвинуло после многочисленных жалоб представителей индустрии.
В киносетях считают, что такой запрет существенно увеличит их доходы, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Минкульта.
В ведомстве заявили, что прислушиваются к мнению представителей индустрии и стараются способствовать ее развитию на всей территории страны. Сейчас министерство надеется на широкое обсуждение инициативы, «чтобы выслушать разные мнения и принять окончательное решение».
Ранее российские либералы раскритиковали американского режиссёра Квентина Тарантино за прогулку по Кремлю с министром культуры Владимиром Мединским.
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