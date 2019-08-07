«Опомнись, Квентин! Ты в курсе, что в этой стране происходит?»

Приезд американского режиссёра Квентина Тарантино в Москву взбудоражил не только армию киноманов, но и российских либералов. Шутка ли: вместо того, чтобы выйти на Красную площадь с радужным флагом, или просто сказать что-нибудь гневное в адрес этого «ужасного кровавого режима», Тарантино – ужас-то какой! – отправился в музеи Кремля, дивиться короне Российской империи. Да ещё и в компании Мединского.

Пошто ты, Квентин, Мединского слушал?

Собственно, культовый режиссёр приехал в Россию не просто так, а представить свой последний фильм «Однажды в… Голливуде». Завтра фильм можно увидеть в кинотеатрах, а накануне премьеры Тарантино прогулялся по кремлёвскому музею. Гидом Квентина был министр культуры Владимир Мединский, который отвечал на многочисленные вопросы режиссёра – например, что нужно сделать, чтобы быть похороненным у стен Кремля. Особенно Квентину Тарантино понравились Царь-пушка и Царь-колокол, который он потёр на счастье.

Светоч российского либерализма, ведущая «Эхо Москвы» Ксения Ларина разразилась гневным постом в адрес именитого режиссёра. Припомнила ему и Мединского, и шапку Мономаха. Которая, кстати, на деле оказалась вовсе не шапкой Мономаха, а императорской короной. Ой, да что там, сами почитайте:

Тот неловкий момент, когда американец Квентин Тарантино куда больше знает о русской культуре, чем ведущая популярной российской радиостанции. Ладно, допустим, ни к чему либералам любить эту «рабскую культурку» и Мединского заодно, но не суметь отличить шапку от короны – это перебор.

Пастернак Нерукопожатный

Подспудно выяснилось, что у светлоликих и с Пастернаком не всё гладко. Настолько, что прислонившийся к надгробию великого писателя Квентин Тарантино вызвал у либералов зубовный скрежет – при том, что случилось это аж 15 лет назад, когда Тарантино приезжал в Россию в 2004 году представить свой фильм «Убить Билла-2».

Тогда, напомним, Квентин первым делом попросил отвезти его в Переделкино, где похоронен Пастернак. Выяснилось, что Борис Леонидович – литературный кумир Тарантино с самого детства.

Фото: кадр 1tv.ru

Режиссёр даже плакал, сидя рядом с надгробием, а заодно делился своими ощущениями – мол, это так здорово, что в России столько памятников писателям, в Америке ничего подобного нет, и вообще, русскую культуру он хорошо знает и любит. И не только литературу, но и кино, начиная с Эйзенштейна и Вертова.

Скажете, дура Ларина, и нечего на ее опусы реагировать. Но поверьте: то, что у этой дамы срывается с языка, можно смело назвать квинтэссенцией коллективно-бессознательного всего российского либерализма. Вот и думаешь: уж не надумали ли либералы заодно и ревизию всей русской культуры устроить? Пастернака читать – ещё можно или уже всё, табу и зашквар? А «Доктора Живаго» в школьной программе оставят, или вырежут – просто за то, что Пастернак письма Сталину писал? Кстати, надо проверить, писал ли он что-то об Украине плохое. Вдруг писал? Тогда всё, точно вырезать.

Как оказалось, любить русскую литературу для американского писателя, по выражению Лариной – «пошлейший путь». «Опомнись! Мы любим тебя не за это!» - стонет Ларина.

А за что же, хочется спросить? За анекдот про томатный кетчуп? За реки крови и чёрный юмор?

Не та культура

Вот тут-то и выясняется крайне неприятная для всех наших доморощенных деятелей, претендующих на почётное звание образованных и культурных людей, деталь.

Бесспорно, Тарантино – режиссёр своеобразный. И фильмы у него весьма специфические. Кто-то называет их простым словом «чернуха». Насилие, убийства, нецензурщина… Тарантино, который не получил никакого режиссёрского образования, работал клерком в видеосалоне и впитал в себя буквально всё, начиная от шедевров кинематографа до проходных картин-однодневок.

И при этом автор жестоких боевиков из далёкой Америки с детства восхищается Пастернаком. А в одном из интервью даже признался, что вместе с коллегами по творческому цеху занимался плагиатом шедевров советского кинематографа.

Это было удобно — брать всё лучшее из СССР и внедрять здесь в Штатах. Это ведь никто не проверял. Если наши наука и промышленность пользовались плодами советских наработок и учебниками по физике, как Илон Маск, то чем кино хуже?

Нет, мы-то с вами, конечно, знаем, сколь велик вклад русской и советской культуры (и науки) в мировую копилку. А наши «мурзилки», к стыду, не знают. Не помнят. И не гордятся. По их мнению, земля русская не родила ничего стоящего – в России есть лишь рабство, душный смрад несвободы, извечная разруха и всё вот это вот. Что ни одним периодом нашей истории нельзя гордиться, а в средние века русичи копошились в грязи, совсем как в фильме «Викинг», и всех кругом насиловали. То ли дело – великая Америка. Она дала миру iPhone и Tesla!

Потерявши, плачем

Даже переосмыслить творчество своих великих соотечественников наши деятели культуры не в состоянии. И в итоге мы имеем скандальный балет о Рудольфе Нурееве, чудом не скатившийся в кордебалет трансвеститов и превращённый в банальную агитку за свободу отдельно взятого режиссёра. В то время, как совершенно иначе эту историю рассказал почему-то англичанин.

Не создаём мы больше шедевров, на которых учится мировой кинематограф. А ведь когда-то могли. А почему так? Либералы молчат, потупив взор. Именно благодаря им мы предали своё великое культурное наследие. Продались в 90-е за жвачку и джинсы. Стоять в очереди в Макдональдс либералам больше нравилось. А заодно прививать нам мысль, что всё настоящее, правильное – может быть только ТАМ. А здесь – ничего не было и не будет.

Нам говорили: откажитесь от себя, и мы сможем вернуться в «цивилизацию». Мы, дураки, поверили. К счастью, верили не долго. Но этого времени, увы, хватило, чтобы уничтожить нашу культуру и низвести её до уровня второсортных повторял. Те, кого прогрессивные либералы пытаются всучить нам под видом великих писателей и режиссёров, проходят ценз лишь по одному критерию: как можно сильнее ненавидеть Россию, её народ и вообще всё русское. А других к этому пантеону и близко не подпускают.

Оказалось, нам наврали. Оказалось, весь Голливуд, чуть копни, прекрасно знает и любит русскую культуру. На Чехова они вообще молятся – знаменитый актёр Хьюго Уивинг как-то признался, что специально учил русский язык только для того, чтобы посмотреть «Чайку» в оригинале.

Наверное, по Лариной, было бы лучше, если бы Тарантино вместо прогулки по Кремлю с Мединским отправился прямиком к Кириллу Серебренникову, обсудить творческие свободы в «путинской России», или снял бы фильм о Любови Соболь, в конце концов. В общем, сделал бы хоть что-нибудь эдакое, стоящее, а не Царь-колокол потирал, на счастье. Тогда его, так уж и быть, можно и полюбить.

А мы признаемся: мы любим тебя, Квентин. Просто так. И спасибо, что напомнил о действительно стоящем. Даст Бог, вспомним до конца.