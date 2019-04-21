Нуреев здорового человека
Фото: Елена Горбачева

Фото: Елена Горбачева

Как англичанину удалось то, что не удалось Серебренникову: Рэйф Файнс показал свой новый фильм

На Московском кинофестивале состоялась одна из самых громких премьер ММКФ – показ фильма «Нуреев. Белый ворон». Представлять фильм приехал его создатель – оскароносец, англичанин Рэйф Файнс, известный по фильмам «Список Шиндлера», «Английский пациент» и «Гарри Поттер».

О достоинствах и недостатках фильма ещё будет много споров – ровная ли история, затянуты ли основные моменты… органично ли смотрится сам Файнс, на ломаном русском наставляющий великого танцора – Файнс не только режиссировал сам фильм, но и сыграл в нём роль ментора Нуреева Александра Пушкина. Но важно не это. А то, что у заезжего англичанина, да на западные деньги, получилось рассказать о Нурееве лучше, чем у наших доморощенных деятелей искусства.

Ещё не утих скандал вокруг нашумевшей балетной постановки «Нуреев» Кирилла Серебренникова, как снова на вкус публики представили произведение о Нурееве, бежавшем на Запад в поисках свободы творческой, да и сексуальной, чего уж лукавить. Гости пресс-показа на ММКФ перешептывались: будет ли в фильме ЭТО? Вспоминали, притом очень к месту, «Богемскую рапсодию». И отправлялись в зал с неловким чувством – ну вот, наверное, снова про геев – в наше время на Западе мало какой проект обходится без этого. А про балет-то, про искусство - будет?

Файнс, признаться, не разочаровал. Неловких моментов, которые заставили бы пожилых кинокритиков советского розлива краснеть и смущаться, в фильме нет. А есть история о любви простого мальчика из Уфы к великому искусству. Быть может, если бы Файнс решил поведать историю жизни Нуреева уже после того, как он покинул СССР, в ней нашлось бы место всем беспорядочным грехам великого танцора. Но фильм снят по биографии Нуреева с момента его рождения до побега из СССР, и все неловкие места тем самым остались за рамками повествования.

Фильм заканчивается сценой в парижском аэропорту, когда за Нуреева бьются советские агенты и французская полиция. Вот она, кульминация! Как не ухватиться за столь благодатную тему и не провести исторических параллелей – гений бежит из дремучей России в объятия свободного Запада! Позади – бедное детство, душное советское болото, впереди – счастливая жизнь в свободной Европе и сияние чистой славы. Но Файнс деликатен, как и подобает истинному англичанину.

Команда фильма перед премьерой. В фильме снялись также Равшана Куркова и Чулпан Хаматова. Роль Нуреева исполнил артист балета Олег Ивенко.

Режиссёр не судит гения, и не судит страну. Кажется, Файнсу удалось почти что невозможное: он не ставит знак равенства между Россией и СССР, фильм вышел, возможно, немного антисоветским, но уж точно не русофобским. А что касается выбора… у каждого он свой. И фильм, по словам самого Файнса, как раз об этом.

«Это фильм о творческой свободе. Нуреев аполитичен, он не разбирался в политике. Он уехал на Запад только потому, что там он мог танцевать, что хотел», — рассказал журналистам Рэйф Файнс. Причём, по его мнению, решение остаться в Париже Нуреев принял спонтанно, побег не был запланирован.

Сам Файнс играет в фильме роль Александра Пушкина, ментора Нуреева. Причём, как сказал Рэйф Файнс, изначально он не собирался принимать участие в фильме в качестве актёра – на этом настояли продюсеры. Файнс пошёл дальше: он подучил русский язык, чтобы его персонаж говорил в фильме на родном для него языке. В итоге в фильме, снятом на западе, почти все персонажи разговаривают на русском. Для самого Файнса уроки русского не прошли даром: на премьере фильма он то и дело переходил на великий и могучий, и с российскими актёрами на съемочной площадке во время работы над фильмом старался говорить по-русски.

Неизвестно, будут ли на родине, в Великобритании, обвинять актёра и режиссёра в работе на Путина и на Кремль за излишнюю любовь к русской культуре. Учитывая напряжённость между Россией и Западом, такое вполне возможно. Но, как признался сам Файнс, отношения между государствами, дипломатиями, секретными службами важны, но есть еще и отношения между людьми. «Мы говорим на одном театральном языке и не слушаем шум политиков. Да, однажды всё может рухнуть, но пока мы будем строить мосты культуры», — сказал он журналистам.

Рэйф Файнс не из тех звёзд, что выходят в тираж и судорожно ищут, где бы их пригрели. Он не фотографируется в майке с Путиным и не демонстрирует перед камерами свежеотпечатанный паспорт с орлом, попутно восклицая, как похорошела Россия. В его любви к нашей культуре нет фальши: когда-то актёр сыграл Евгения Онегина, и с тех пор его, как говорится, не отпускает. Это не удивительно, учитывая вклад великой русской культуры в общемировое наследие.

Перед премьерой фильма Кирилл Разлогов вручил Файнсу приз «Верю» - особую награду за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского. Обычно призы вручают на церемонии закрытия фестиваля, но в случае с Файнсом исключение из правил выглядело органично. Взяв в руки статуэтку, Файнс расчувствовался, и казалось, что он вот-вот заплачет. И это были бы искренние слёзы.

«Верю» ушёл по адресу. И мы верим – замечательному британскому актёру и режиссёру Рэйфу Файнсу, снявшему удивительно интеллигентный фильм, коих сейчас так мало. Не поддавшемуся соблазну свести историю великого танцора к копанию в его трусах. А ещё верим, что когда-нибудь и сами сможем рассказывать на весь мир истории великих и неоднозначных соотечественников столь же интеллигентно, без скандалов с Минкультом, споров с общественной моралью и эксплуатирования гей-темы.

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