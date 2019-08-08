Для российских школьников утвердили «культурные нормативы»

С 1 сентября в школах нескольких российских регионов введут «Культурные нормативы». Учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, спектаклей, посмотреть несколько фильмов и обязательно прочитать ряд произведений за год.

Министерства согласовали списки по семи направлениям, входящим в норматив: это литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф. Перечни 15 августа разместят на ресурсах Министерства просвещения и Министерства культуры РФ, а также на сайтах регионов, пишет ТАСС.

Апробация начнется с 1 сентября в школах восьми субъектов: Республиках Татарстан и Коми, Ставропольском крае, Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях.

Ранее министр культуры Владимир Мединский сообщал, что культурные нормативы будут включены в учебную программу.