Флаг Украины подняли в Крыму
В Судаке неизвестные подняли флаг Украины в память о погибших 6 августа украинских военных в Донбассе. Об этом сообщил советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.
Он рассказал, что флаг подняли «местные патриоты Украины». Символ Украины был установлен на высотах вокруг города, пишет РБК.
Напомним, 6 августа в Донецкой области возле Павлополя при обстреле из противотанкового гранатомета погибли четверо украинских солдат. В Донецке заявили, что военные скончались из-за неосторожного обращения с боеприпасами.
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