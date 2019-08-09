Флаг Украины подняли в Крыму

В Судаке неизвестные подняли флаг Украины в память о погибших 6 августа украинских военных в Донбассе. Об этом сообщил советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.

Он рассказал, что флаг подняли «местные патриоты Украины». Символ Украины был установлен на высотах вокруг города, пишет РБК.

Напомним, 6 августа в Донецкой области возле Павлополя при обстреле из противотанкового гранатомета погибли четверо украинских солдат. В Донецке заявили, что военные скончались из-за неосторожного обращения с боеприпасами.